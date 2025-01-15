Исполнительница трека «Сигма-бой» Янковская отправилась покорять Европу

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Исполнительница песни «Сигма-бой» Анна-Мария Янковская приехала в Европу. Там она встречается с фанатами, которые помогали продвигать её трек через рилзы.
Об этом сообщает телеграм-канал «БП online» («Беспощадный пиарщик»). Теперь Анна-Мария и её поклонники вместе записывают новые клипы, иногда прямо в метро. Они используют для озвучки передвижные динамики на колёсиках, а фанаты украшают задний план акробатическими трюками под недоумёнными взглядами европейской общественности. Вот так «Сигма-бой» начал поход на Европу.
Сигма-бой на молодёжном сленге — это тот, кто не прислушивается к общественному мнению, не гонится за признанием, потому что ему комфортно всегда оставаться самим собой. Одноимённый трек вышел осенью 2024 года и сразу же стал вирусным в TikTok, а также попал в чарты на Spotify, YouTube, Shazam и iTunes. Песня также попала в чарты BillboardTikTok Top 50, достигнув 46-й строчки.
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