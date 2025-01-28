Депутат Останина: в песне «Сигма бой» нет глубокого смысла

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Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что нужно перестать делать рекламу песне «Сигма бой», которую исполнили российские блогеры Бетси и Анна-Мария Янковская, сообщило издание «Life».
По словам депутата, популярный у молодых людей хит не заслуживает столь большого внимания и никак не связан с русской культурой.
Депутат призналась, что не увидела глубокого смысла в словах песни Бетси и Анны-Марии Янковской, кроме телодвижений и яркой одежды.
Ранее сообщалось, что исполнительница песни «Сигма-бой» Анна-Мария Янковская приехала в Европу. Там она встречалась с фанатами, которые помогали продвигать её трек через рилзы. Анна-Мария и её поклонники использовали для озвучки клипов передвижные динамики на колёсиках.
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«Это не наша песня, если вы внимательно изучали вопрос. Это песня из американского фильма», — обратила внимание Нина Останина.
Депутат призналась, что не увидела глубокого смысла в словах песни Бетси и Анны-Марии Янковской, кроме телодвижений и яркой одежды.
Ранее сообщалось, что исполнительница песни «Сигма-бой» Анна-Мария Янковская приехала в Европу. Там она встречалась с фанатами, которые помогали продвигать её трек через рилзы. Анна-Мария и её поклонники использовали для озвучки клипов передвижные динамики на колёсиках.
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Ольга Енгалычева