Достижения.рф

Артист балета Николай Цискаридзе показал редкое фото с Кабаевой и Винер

Николай Цискаридзе (Фото: Telegram/@tsiskaridzenews)

Редкое фото со спортсменкой Алиной Кабаевой и экс-главным тренером российской сборной по художественной гимнастике Ириной Винер показал артист балета Николай Цискаридзе.



Снимок опубликован в его Telegram-канале. Накануне Винер поздравляли с 77-летием многие звезды отечественного спорта. Цискаридзе отметил, что для именинницы прежде всего важны интересы профессии. Властность и жесткость помогают ей в достижении высоких результатов, написал он.

Николай Цискаридзе (Фото: Telegram/@tsiskaridzenews)

«Я очень часто говорил, что благодарен жёсткости моих педагогов. Ведь если бы не их жестокость, то из меня никогда бы ничего не вышло…» — добавил Николай Цискаридзе.
Фанаты тоже поздравили Ирину Винер, отметив, что они с Кабаевой — замечательные.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0