Артист балета Николай Цискаридзе показал редкое фото с Кабаевой и Винер

31 июля 2025, 18:22

Николай Цискаридзе (Фото: Telegram/@tsiskaridzenews)

Редкое фото со спортсменкой Алиной Кабаевой и экс-главным тренером российской сборной по художественной гимнастике Ириной Винер показал артист балета Николай Цискаридзе.





Снимок опубликован в его Telegram-канале. Накануне Винер поздравляли с 77-летием многие звезды отечественного спорта. Цискаридзе отметил, что для именинницы прежде всего важны интересы профессии. Властность и жесткость помогают ей в достижении высоких результатов, написал он.



Николай Цискаридзе (Фото: Telegram/@tsiskaridzenews)





«Я очень часто говорил, что благодарен жёсткости моих педагогов. Ведь если бы не их жестокость, то из меня никогда бы ничего не вышло…» — добавил Николай Цискаридзе.

