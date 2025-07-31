Super: телеведущую Ларису Гузееву проверяет ОБЭП

31 июля 2025, 17:31

Лариса Гузеева (Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_)

Телеведущую Ларису Гузееву проверяет Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Как пишет портал Super, проверка проводится по факту мошенничества.





Обозреватели указали, что в ноябре прошлого года теледива радостно заявляла о том, что у нее есть недвижимость. В материале сказано, что звезда рекламировала некоего бизнесмена Сергея Домогацкого. Доверившиеся рекомендации потеряли деньги и недвижимость в Индонезии.



В итоге на актрису фильма «Жестокий романс» подали 27 заявлений, обвиняя ее в мошенничестве, поскольку Гузеева, считают заявители, могла специально вводить людей в заблуждение. Адвокат пострадавшей стороны Александр Зорин заявил Super, что ОБЭП по ЮВАО ГУМВД России по Москве проверяет знаменитость. Сама Гузеева молчит.



Более того, сама артистка, по всей вероятности, так и не приобрела виллу, несмотря на заявление в интернете. В этом уверена одна из пострадавших подписчиц ведущей программы «Давай поженимся». Девушка предупредила Гузееву, когда поняла, что обманулась. В частности, подписчица связалась с менеджером Ларисы Андреевны Иваном, чей номер есть на страничке звезды в соцсетях.





«Мы ждём, когда построится, чтобы приехать, посмотреть и принять решение, нужна ли нам вилла или нет», — ответил Иван.