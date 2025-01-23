Юрий Борисов вышел в прямой эфир с женой и дочками после номинации на «Оскар»

Юрий Борисов (Фото: соцсети)
Номинированный на «Оскар» актер Юрий Борисов вышел в прямой эфир с женой и дочками. Как пишет Starhit, мужчина поделился эмоциями от произошедшего. По словам Борисова, после таких новостей его буквально бросает в жар. Кроме того, его счастью нет предела.
Как ранее сообщало издание The Hollywood Reporter, Борисова номинировали на «Лучшую мужскую роль второго плана» в кинокартине «Анора». Вместе с ним в номинации значатся актеры Эдвард Нортон и Киран Калкин.
Перед этим стало известно, как изменились гонорары Юрия Борисова после признания в Голливуде. Мужчину давно полюбили российские зрители, однако теперь он звезда мирового масштаба. Читайте подробней в материале «Радио 1».
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Никита Кротов