Юрий Борисов вышел в прямой эфир с женой и дочками после номинации на «Оскар»

В 1982 году в СССР появилась статья за незаконное обучение карате — сесть в тюрьму можно было на пять лет. Причины такого запрета были как политические, так и криминальные — в конце 70-х годов всё чаще фиксировались случаи, когда обладатели чёрных поясов калечили или убивали жертв.