Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Артист — не козёл отпущения!»: Пригожин возмутился инициативой депутатов о бесплатных концертах 9 Мая

«Артист — не козёл отпущения!»: Пригожин возмутился инициативой депутатов о бесплатных концертах 9 Мая

Продюсер Пригожин не одобрил идею бесплатных выступлений артистов 9 Мая
Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин возмущен призывом к артистам бесплатно выступать 9 мая. Ранее с таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
О недовольстве продюсера идеей парламентария рассказал телеграм-канал «Радиоточка НСН». Ранее глава думского комитета подвергла критике многомиллионные гонорары звезд эстрады за выступления в День Победы. По словам Останиной, платным патриотизм быть не должен. В свою очередь, Иосиф Пригожин заявил, что такие высказывания дискредитируют депутатов, поскольку концерты являются прямым заработком артистов.

Продюсер напомнил, что у на артистов работают коллективы, которые должны получать заработную плату. Артисты несут расходы на покупку и обслуживание дорогого оборудования и техники. 90 процентов звезд шоу-бизнеса, по словам Пригожина, «сидят в кредитах». Он отметил, что последний альбом, выпущенный им с Валерией, обошелся почти в 250 тысяч евро.

«Почему артист должен быть козлом отпущения?» — недоумевает Пригожин.

Он призвал депутатов поддерживать российских звезд, зарабатывающих честный хлеб в своей стране, и не сеять вражду.

Читайте также:

«Продажный патриотизм»: депутат Останина раскритиковала миллионные гонорары звёзд на 9 мая

«Необразованная мама»: депутат Останина оценила меру по выплатам беременным школьницам

«Тебя не спрашивали!»: Валерия поспорила с Пригожиным на публике из-за внука
#хлеб
#день победы
#расходы
#шоу
#патриотизм
#артист
#продюсер
#пригожин
«Мы обычная семья, у нас и ругань, и поцелуйчики»: Лолита высказалась о конфликте с Киркоровым
Лолита назвала Киркорова «семьей» и отметила, что их конфликт исчерпан
15 апреля 2025, 18:22

Лолита Милявская и Филипп Киркоров (фото: Telegram @lolitamilyavskaya и @official_kirkorov)

Лолита высказалась о недавнем конфликте с Филиппом Киркоровым. Певица заявила, что конфликт исчерпан, и назвала артиста своей «семьёй».
Накануне вечером Милявская посетила премию в Московском международном Доме музыки, где высказалась об отношениях с Киркоровым. Соответствующее видео представлено в Telegram-канале «Звездач».

По словам артистки, между ней и поп-королём, как и в любой семье, случаются «и ругань, и поцелуйчики».

«Мы обнялись и поцеловались. Зря многие говорят, что шоу-бизнес – это клубок… Ничего подобного! Я всем говорила, что у нас даже не бывает длительных конфликтов. Мы можем поругаться, мы обычная семья, в которой происходит и ругань, и поцелуйчики… То есть все как у обычных людей разных профессий! Поэтому я сегодня Филиппу поправила волосок, а он почистил мои плечи», – поделилась Лолита в беседе с журналистами.
Читайте также:

«Нужен нормальный мужик»: Лолита пригласила молодого коллегу отдохнуть с ней в Турции

«Я в завязке»: Лолита сделала неожиданное признание

Киркорова обвинили в алкогольном опьянении на сцене из-за странного поведения и шутки про Маяковского
#семья
#бизнес
#певец
#певица
#конфликт
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Муж меня довел до слез»: Наталья Бардо рассказала о сюрпризе от любимого
Наталья Бардо рассказала, что любимый подарил ей бриллиантовые серьги
15 апреля 2025, 17:57

Наталья Бардо (Фото: Инстаграм* @bardonata)

Наталья Бардо показала в своих соцсетях, какой сюрприз для нее устроил супруг. Актриса так расчувствовалась, что едва не расплакалась.
Звезда сериала «Анжелика» в 2016 году рассказала публике о своих отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом. Пара воспитывают восьмилетнего сына Эрика, однако пока так и не заключила брак.

Возлюбленные обожают радовать друг друга. Накануне Наталья отметила день рождения и все еще получает подарки. Самый роскошный ей сделал супруг. Наталья запечатлела этот чудесный момент на видео.

Марюс вручил актрисе пакет, из которого она достала плюшевого медведя. Бардо сначала немного расстроилась, но затем поняла, что внутри игрушки что-то есть. Участница шоу «Новые звезды в Африке» достала красную коробочку, в которой были бриллиантовые серьги.

Бардо бросилась целовать возлюбленного.

«Муж меня довел до слез. Бриллианты огромные! Я должна примерить!» — отметила артистка.

Выяснилось, что Бардо страстно желала эти серьги с того момента, как увидела их у подруги.

«Я стеснялась спросить, где она их нашла. Они непохожи на остальные бриллиантовые пусеты. Они прилегают к уху будто вплотную при том, что у них приличный размер. В итоге я решилась и спросила у Кати, что это за бренд, и Марюс услышал. Ну а дальше по видео всё понятно», — откровенничала Наталья.

Читайте также:

«Артист — не козёл отпущения!»: Пригожин возмутился инициативой депутатов о бесплатных концертах 9 Мая

«Написал на меня заявление за избиение»: сын Булановой рассказал о встрече с неадекватным фанатом

«Мы с Романом словно рождены быть вместе»: Татьяна Навка рассказала о страшном ударе

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актриса
#подарок
#украшения
#подарки
#день рождения
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Написал на меня заявление за избиение»: сын Булановой рассказал о встрече с неадекватным фанатом
Сын Булановой Никита объявил, что неадекватный фанат написал на него заявление
15 апреля 2025, 17:30

Татьяна Буланова (Фото: Телеграм, @bulanovacom)

Младший сын певицы Татьяны Булановой Никита рассказал о своих эмоциях после недавнего случая с поклонником, который ночью ломился к нему в квартиру. Молодого человека процитировало издание «7 дней».
Никита поделился, что накануне столкнулся с неадекватным поклонником, который требовал от него совместное фото. Он все продолжал стучать в дверь и не уходил.

С недавнего времени сын певицы развивает карьеру рэпера. Оказалось, что парень знаком с творчеством 18-летнего Никиты. Между молодыми людьми завязалась драка.

«Сейчас будем вызывать полицию, скорее всего разбираться», — уточнил Никита с места событий.

Позже выяснилось, что фанат написал на сына Булановой заявление.

«Не спал до утра, он написал на меня заявление за «избиение». Я вообще не знаю, кто этот чувак и откуда и откуда у него мой адрес, если что», — объяснил Никита.

Кстати, сама Татьяна Буланова лишь недавно узнала об увлечении сына. Певица призналась, что узнала о творческой деятельности Никиты от поклонников.

«Немного была ошеломлена, когда узнала. Я ведь ему даже предлагала совместную песню, но сын сказал, что хочет добиваться всего сам и сделать себе имя, а не пользоваться моей известностью», — откровенничала артистка.

Читайте также:

«Мы с Романом словно рождены быть вместе»: Татьяна Навка рассказала о страшном ударе

«Дала себе возможность переродиться»: Нюша рассказала о личной жизни после громкого развода

Тина Канделаки показала своего взрослого сына
#драка
#певица
#заявление
#избиение
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Эта женщина не понимает, о чем говорит»: Мазаев раскритиковал призыв Останиной выступать бесплатно на 9 Мая
Сергей Мазаев выступил против призыва Останиной выступать бесплатно на 9 Мая
15 апреля 2025, 17:27

Сергей Мазаев (фото: Telegram @sergeymazaev)

Фронтмен группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил, что только единицы артистов зарабатывают миллионы. Он раскритиковал высказывание депутата Госдумы Нины Останиной о том, что музыканты должны выступать на 9 Мая бесплатно и «от души».
Мазаев задался вопросом, почему профессиональные музыканты должны работать бесплатно, ведь люди других профессий, будь то врачи или таксисты, не делают этого. Певец напомнил, что путь до востребованности довольно длинный.

«Эта женщина немного не понимает, о чём она говорит», – прокомментировал слова Останиной Мазаев в беседе с изданием «Абзац».
Музыкант добавил, что большинство артистов не имеют высоких доходов, а популярным может стать только один из ста.

Читайте также:

«Продажный патриотизм»: депутат Останина раскритиковала миллионные гонорары звёзд на 9 мая

«Артист — не козёл отпущения!»: Пригожин возмутился новой инициативой депутатов о бесплатных концертах 9 Мая

Песков: В Москве на Параде Победы ожидается более 20 глав государств
#певец
#музыканты
#9 мая
#депутат
#патриотизм
#артист
#концерт
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы с Романом словно рождены быть вместе»: Татьяна Навка рассказала о страшном ударе
Татьяна Навка сильно расстроилась, когда Роман Костомаров сменил партнершу
15 апреля 2025, 16:58

Роман Костомаров и Татьяна Навка (Фото: РИА Новости/ Александр Вильф)

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о страшном ударе судьбы. Ее процитировал Телеграм-канал «Тулуп Тутберидзе».
Когда Роман Костомаров на какое-то время по рекомендации тренера сменил партнершу на Анну Семенович, то Навка сильно расстроилась.

В то время Татьяне уже исполнилось 24, что является приличным возрастом для спортсмена. По словам фигуристки, тяжело найти нового партнера и сработаться с ним.

«Всю жизнь я шла к мечте и, казалось, наконец-то нашла партнера, с которым действительно могла завоевать золотую медаль.», — призналась Навка.

Спортсменка уверена, что она и Костомаров очень подходят друг другу: и по внешним данным, и по энергетике, и по харизме. Татьяна полагала, что они станут чемпионами, однако пришлось приспосабливаться к новому.

«Мы с Романом словно рождены быть вместе на льду», — добавила Навка.

Тогда Татьяна осознала, что это подходящий момент для того, чтобы стать мамой.

«Все сложилось удачно: и ребенок есть (а теперь уже два), и медаль», — откровенничала спортсменка.

Читайте также:

«Всем нравится, а тебе нет»: Песков рассказал о конфликтах с Навкой

Песков прокомментировал слова Навки о недостаточной защите Путина

Дмитрий Песков вышел на лёд и станцевал с Навкой — видео
#фигурное катание
#спорт
#ребёнок
#медаль
#лёд
#костомаров
#роман костомаров
Следите за нашими новостями
в удобном формате