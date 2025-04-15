«Артист — не козёл отпущения!»: Пригожин возмутился инициативой депутатов о бесплатных концертах 9 Мая

Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм @iosifprigozhin)
Иосиф Пригожин возмущен призывом к артистам бесплатно выступать 9 мая. Ранее с таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
О недовольстве продюсера идеей парламентария рассказал телеграм-канал «Радиоточка НСН». Ранее глава думского комитета подвергла критике многомиллионные гонорары звезд эстрады за выступления в День Победы. По словам Останиной, платным патриотизм быть не должен. В свою очередь, Иосиф Пригожин заявил, что такие высказывания дискредитируют депутатов, поскольку концерты являются прямым заработком артистов.
Продюсер напомнил, что у на артистов работают коллективы, которые должны получать заработную плату. Артисты несут расходы на покупку и обслуживание дорогого оборудования и техники. 90 процентов звезд шоу-бизнеса, по словам Пригожина, «сидят в кредитах». Он отметил, что последний альбом, выпущенный им с Валерией, обошелся почти в 250 тысяч евро.
Он призвал депутатов поддерживать российских звезд, зарабатывающих честный хлеб в своей стране, и не сеять вражду.
Читайте также:
«Продажный патриотизм»: депутат Останина раскритиковала миллионные гонорары звёзд на 9 мая
«Необразованная мама»: депутат Останина оценила меру по выплатам беременным школьницам
«Тебя не спрашивали!»: Валерия поспорила с Пригожиным на публике из-за внука
Продюсер напомнил, что у на артистов работают коллективы, которые должны получать заработную плату. Артисты несут расходы на покупку и обслуживание дорогого оборудования и техники. 90 процентов звезд шоу-бизнеса, по словам Пригожина, «сидят в кредитах». Он отметил, что последний альбом, выпущенный им с Валерией, обошелся почти в 250 тысяч евро.
«Почему артист должен быть козлом отпущения?» — недоумевает Пригожин.
Он призвал депутатов поддерживать российских звезд, зарабатывающих честный хлеб в своей стране, и не сеять вражду.
Читайте также:
«Продажный патриотизм»: депутат Останина раскритиковала миллионные гонорары звёзд на 9 мая
«Необразованная мама»: депутат Останина оценила меру по выплатам беременным школьницам
«Тебя не спрашивали!»: Валерия поспорила с Пригожиным на публике из-за внука
Александр Бойцов