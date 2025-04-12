«Тебя не спрашивали!»: Валерия поспорила с Пригожиным на публике из-за внука

Валерия Перфилова (Фото: Telegram/valeriyaofficial)
Есть вероятность, что певица Валерия (Валерия Перфилова) второй раз станет бабушкой в собственный день рождения, 17 апреля. Как пишет 7Дней, знаменитость не хотела бы такого поворота событий.
«Я бы не хотела, потому что у каждого должен быть свой день, иначе как мы будем отмечать? Ну как будто бы не очень», — сказала Валерия.
А вот ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, смотрит на это оптимистично. По его словам, главное, чтобы внук родился здоровым.
«Я бы хотел (чтобы внук родился в день рождения)», — сказал Пригожин.
При этом мужчина тут же получил недовольный ответ от Валерии.
«Тебя даже не спрашивали!» — произнесла она на шоу в Кремлевском дворце «Авторадио. Классика. Дуэты».
Валерия и Пригожин заверили, что подарки для будущего малыша уже готовы.
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