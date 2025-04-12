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«Тебя не спрашивали!»: Валерия поспорила с Пригожиным на публике из-за внука

7Дней: Валерия поспорила с Пригожиным на публике из-за внука
Валерия Перфилова (Фото: Telegram/valeriyaofficial)

Валерия Перфилова (Фото: Telegram/valeriyaofficial)

Есть вероятность, что певица Валерия (Валерия Перфилова) второй раз станет бабушкой в собственный день рождения, 17 апреля. Как пишет 7Дней, знаменитость не хотела бы такого поворота событий.
«Я бы не хотела, потому что у каждого должен быть свой день, иначе как мы будем отмечать? Ну как будто бы не очень», — сказала Валерия.

А вот ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, смотрит на это оптимистично. По его словам, главное, чтобы внук родился здоровым.

«Я бы хотел (чтобы внук родился в день рождения)», — сказал Пригожин.

При этом мужчина тут же получил недовольный ответ от Валерии.

«Тебя даже не спрашивали!» — произнесла она на шоу в Кремлевском дворце «Авторадио. Классика. Дуэты».

Валерия и Пригожин заверили, что подарки для будущего малыша уже готовы.

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Елена Корикова: множество романов, непризнанный ребенок, алкоголизм и отказ от актерской профессии. Как сейчас живет артистка?
12 апреля 2025, 13:25

Елена Корикова (Фото: Instagram*@korikova_official)

Российская актриса театра и кино Елена Корикова была несравненной звездой начала 2000-х. Обворожительная блондинка до сих пор ассоциируется у многих с Анной Платоновой из сериала «Бедная Настя». Она активно работала в киноиндустрии, снималась для журналов и клипов известных исполнителей, а потом внезапно пропала из поля зрения публики. О жизни и творчестве актрисы, а также о причинах её ухода из профессии читайте в материале «Радио 1».


Ранние годы


Елена Корикова (Фото: Instagram*@korikova_official)

Елена Корикова появилась на свет 12 апреля 1972 года в Тобольске. В её жизни рано произошли значительные перемены: родители, Татьяна и Юрий, расстались, когда девочка была ещё маленькой. В связи с частыми командировками матери, Елена провела свои первые годы под опекой бабушки. Женщина, работавшая учительницей, обладала прекрасным музыкальным слухом и голосом, что оказало влияние на творческое развитие внучки. Она не только пела, но и играла на различных инструментах, что вдохновляло Елену. В этой деревне девочка пошла в школу и завершила начальные классы, а затем её мать забрала её в Ростов-на-Дону.

В Ростове-на-Дону у Елены проявился интерес к искусству, и она начала заниматься в театральной студии «Эпос», где приобрела навыки актёрского мастерства. Мать активно поддерживала её увлечение, шила костюмы для школьных спектаклей и помогала развивать творческие таланты. В 1990 году, после успешного завершения школы, Елена поступила во ВГИК, выбрав курс у известного педагога Сергея Соловьёва.

Позже, когда Елена стала взрослой, она встретилась с отцом. Юрий переехал в другой город и создал новую семью, у актрисы появились сводные брат и сестра. Несмотря на прошлые трудности, отец стремился восстановить отношения с дочерью и даже подарил ей квартиру в Москве, где она жила до достижения популярности.

Яркий взлёт


Елена Корикова и Игорь Крутой (Фото: Instagram*@korikova_official)

Елена Корикова начала свою карьеру в кино в 1990 году с участия в фильме «Ха-би-ассы». Однако настоящий прорыв в её карьере произошёл в 1995 году, когда она сыграла одну из главных ролей в экранизации повести Александра Пушкина «Барышня-крестьянка». Эта работа принесла ей признание и награду за лучшую женскую роль на фестивале «Киношок».

После этого успеха актриса решила попробовать себя за границей и уехала в США, где занималась модельным бизнесом. Вернувшись в Россию, Корикова начала активно работать в театре, включая сотрудничество с известной труппой «Современник».

В 2005 году её карьера приняла новый поворот, когда она получила роль Анны Платоновой в популярном сериале «Бедная Настя». Этот проект стал настоящим хитом не только в России, но и за рубежом, включая Латинскую Америку, где сериал завоевал огромную популярность. Корикова также сыграла в таких картинах, как «Моя мама против» и «Год в Тоскане», Женщины на грани, Мамы, Раскрутка и многие другие.

Елена не только занималась актёрской деятельностью, но и активно участвовала в создании музыкальных видео. В разные периоды своей карьеры она работала с такими известными артистами, как Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, и записала песню «Плохая девочка» с группой «Винтаж» и Анной Плетневой.

В 2019 году Корикова внезапно заявила, что больше не будет сниматься в кино.

Личная жизнь


Елена Корикова (Фото: Instagram*@korikova_official)

Сын Васильевой


Красавица-актриса всегда пользовалась популярностью у противоположного пола. Первую свою большую любовь тогда еще начинающая актриса встретила в стенах вуза. Им оказался сын актрисы Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин. Роман с однокурсником закончился беременностью. Дмитрий решил создать полноценную семью и предложил Кориковой пожениться.

Все могло бы сложиться благополучно, но в отношения влюбленных вмешалась будущая свекровь. Сочтя провинциальную девушку недостойной парой для своего сына, Васильева настроила его против невесты. Впоследствии свадьба в 1993 году не состоялась, и Рощин отказался принимать сына Арсения, который появился на свет уже после расставания.

Писатель Липскеров


Когда артистка оправилась от расставания, в ее жизни появился известный писатель Дмитрий Липскеров. Стремительный роман закончился свадьбой. Но это счастье длилось недолго, тут уже в семью влезла мама Кориковой, пытавшаяся заботиться о дочери и дававшая советы молодым. Союз продлился год закончился разводом.

Роман с режиссером


Елена Корикова и Максим Осадчий (Фото: Instagram*@korikova_official)

Следующие десять лет жизни Елена Корикова прожила в гражданском браке с режиссером и оператором Максимом Осадчим. Некоторое время супруги провели в Соединённых Штатах, где Елена стала амбассадором известного бренда Jacques Dessange и попробовала свои силы в сфере экспериментального кино.

Осадчий всячески способствовал становлению карьеры возлюбленной, взял на себя роль ее менеджера и снял ее в клипах Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и других российских звезд. Благодаря Максиму артистка получила приглашение на кастинг сериала Бедная Настя и успешно прошла его.

Тогда начались сплетни о романе Елены с партнёром по сериалу Даниилом Страховым. Актеры не комментировали слухи, фактом остается то, что роман Кориковой с режиссером был окончен.

Череда коротких отношений


Елена Корикова (Фото: Instagram*@korikova_official)

После Страхова актрисе приписывали отношения с резными мужчинами. Одним из наиболее известных претендентов на её любовь был Андрей Малахов, который, по слухам, даже делал ей предложение руки и сердца.

С 2010 года Елена начала встречаться с Сергеем Астаховым, однако этот роман оказался недолгим, и вскоре они разошлись. Следующим значимым человеком в её жизни стал питерский продюсер Сергей Черных, но и эти отношения не сложились, завершившись через некоторое время.

Затем актрису очаровал Константин Соловьев, который ради неё оставил свою семью. Но, как и предыдущие романы, этот союз также не выдержал испытания временем и вскоре распался.

Как актриса живет сейчас?


Елена Корикова (Фото: Instagram*@korikova_official)

Вскоре слухи о романах сменились сообщениями, о том, что актриса страдает от алкоголизма. Актриса объяснила появление слухов желанием отомстить одного из влиятельных поклонников, которому она отказала. Она не стала называть его имя, но отметила, что он сделал всё возможное, чтобы испортить её репутацию.

«Он пообещал, что всю жизнь положит на уничтожение меня — и как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим хорошим человеком. Долго не понимала: за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с журналистами. Пока один из них не признался по секрету, что это заказ, даже сказал — чей», — делилась Корикова с журналистами.

Противостояние Елены с негативными комментариями и пересудами закончилось ее уходом из карьеры и из поля зрения публики. С 2019 года актриса избегает интервью и не делится подробностями личной жизни.

Известно, что сейчас Елена Корикова живет в Черногории, где несколько лет назад приобрела домик. Актриса смогла реализовать себя в профессии дизайна интерьеров и неплохо не этом зарабатывает. В 2021 году стало известно, что актриса снова вышла замуж, но теперь личность супруга храниться в тайне.

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«Я в гадюшнике!»: Роза Сябитова обвинила Натана в подлости на шоу «Сокровища императора»
Роза Сябитова обвинила Натана в подлости на шоу «Сокровища императора»
12 апреля 2025, 12:50

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Сваха Роза Сябитова не стала подчиняться правилам рэпера Натана и призвала других быть настойчивее на шоу «Сокровища императора» на ТНТ, сообщило издание Starhit.
Пару на проекте рэперу составила певица Ирина Дубцова.

Натан взял на себя роль лидера и убедил участников принять идею — вручать новеньким фигурку черной кошки, дабы помешать их команде преуспеть.

Согласно правилам, каждую неделю приезжают два новых участника вместо покинувших шоу — и так до самого конца. В следующем выпуске на проект прибудет Роза Сябитова с сыном Денисом. Сваха сильно взбунтовалась, услышав, что им, как новеньким, придется принять фигурку. Она обвинила музыканта в подлости, а иных — в слабоволии.

«Я в гадюшнике! В конкретном гадюшнике! И возглавляет этот гадюшник Натан. Причем, не стесняясь. Здесь нет ни чести, ни достоинства, ни порядочности. Нет никакой логики. Вы же люди, вы можете менять свое мнение. Или Натан для вас центр Вселенной? Свою девочку он бережет, а остальные — расходный материал», — возмущалась сваха.

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«Я вообще ушла от этого»: Лолита больше не появится на шоу «Суперстар!»
Певица Лолита заявила, что больше не появится на шоу «Суперстар!»
12 апреля 2025, 12:34

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская объявила, что больше не появится на шоу «Суперстар!». В разговоре с The Voice за кулисами концерта в Кремлевском дворце в честь рождения «Авторадио» артистка назвала шоу на НТВ «разовым проектом» в своей жизни.
8 марта исполнительница хита «На Титанике» вдруг появилась в эфире шоу «Суперстар!» после массовой отмены концертов и исчезновения с телеэкранов. Лолита заменила Наташу Королеву в кресле жюри, однако в других выпусках она не снималась. Певица обозначила, что не будет возвращаться на проект.

«Понятия не имею, кто будет его вести. Я не буду и в жюри. Я вообще ушла от этого. Это разовый проект в моей жизни, он был раз в сезон», — обратила внимание Милявская.

Лолита подчеркнула, что продолжит заниматься творческой деятельностью — «песни петь».

Ранее Милявская заявила, что умерший рэпер Паша Техник не берег себя и свой талант. Артистка считает, что при подобном образе жизни он не мог прожить долго.

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#певица
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SHOT: актеру Сергею Белоголовцеву понадобилась помощь медиков после инфаркта
12 апреля 2025, 12:28

Сергей Белоголовцев (Фото: Инстаграм* @sergey_belogolo)

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев нуждался в помощи медиков после инфаркта, сообщил Телелеграм-канал SHOT.
В августе 2024 года артист перенес инфаркт мозга и все еще восстанавливается после произошедшего.

Уточнялось, что в последнее время у 61-летнего актера усилилась отдышка и появилась слабость. Из-за этого Белоголовцев обратился в одну из московских клиник для прохождения реабилитации.

Близкие Сергея отметили, что артист чувствует себя прекрасно и не испытывает никаких проблем.

Стоит напомнить, что в декабре 2024 года Сергей Белоголовцев лег в больницу на операцию по удалению аппендицита.

Сергей Белоголовцев принимал участие в съемках многих сериалов, в том числе в «Ералаше», «Моей прекрасной няне», «Папиных дочках», «Ворониных» и других.

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Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян: раннее отцовство, измены женам и пережитая онкология. Как сейчас живет актер?
12 апреля 2025, 12:18

Андрей Гайдулян (Фото: Instagram*@gaydulyan)

Имя российского актёра Андрея Гайдуляна широкая публика может и не знать, но вот Сашу Сергеева из сериалов «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» знает каждый. В день 41-летия артиста «Радио 1» приоткрывает завесу его личной жизни.

Застенчивый ребенок


Будущий актёр родился в Молдове 12 апреля 1984 года. В детстве Андрей Гайдулян был очень застенчивым мальчиком и даже не мечтал об актёрской профессии.

«Ничто не предвещало беды для отечественного кинематографа. Мои маленькие «роли» были «сыграны» в садике, на детских утренниках, и всегда это был настоящий провал», — рассказывал актер в одном из интервью.

Однако, несмотря на робость, Андрей участвовал в редких школьных постановках и играл в КВН. По воле случая Гайдулян попал в театральную студию Сергея Тиранина, актёра Государственного русского драматического театра им. Чехова, и там буквально влюбился в актерское мастерство. Учится после школы поехал в Москву и успешно прошел вступительные испытания в Институт Современного Искусства.

В 2007 году артист неожиданно для себя оказался на пробах в новый комедийный сериал «Универ», где ему предложили ключевую роль. Этот проект не только сделал Андрея знаменитым, но и обеспечил ему внушительный доход, который по тем временам казался просто невероятным.

Личная жизнь


Андрей Гайдулян (Фото: Instagram*@gaydulyan)

Ранний ребенок от сокурсницы


В студенческие годы актёр встречался с однокурсницей Риммой. Роман с девушкой обернулся её беременностью, и пара стала жить вместе. Гайдулян не был уверен в том, что Римма — любовь всей его жизни, и не спешил узаконивать отношения в ЗАГСе. Пара старалась сохранять отношения ради ребёнка, но после рождения сына Фёдора в 2007 году всё стало ещё сложнее, и молодые родители решили окончательно разойтись.

После того как родители Фёдора разошлись, он остался жить с матерью. Но она не препятствовала встречам ребёнка с отцом. Андрей Гайдулян мог видеться с сыном так часто, как хотел, и старался делать это как можно чаще, чтобы сын не забывал родного папу. Сейчас Фёдор уже совсем взрослый 18-летний юноша, который по сей день продолжает поддерживать отношения с отцом.

Борьба за жизнь и предательство любимой


В 2009 году Гайдулян встретил девушку из Узбекистана по имени Диана. Андрей начал проявлять внимание к восточной красавице, и в определённый момент она ответила ему взаимностью. С течением времени пара начала жить под одной крышей. Диана проявила себя как прекрасная хозяйка, и влюблённые принялись создавать совместный быт и строить планы на будущее, в том числе на свадьбу. Однако в их планы вмешалась болезнь Гайдуляна.

Актеру поставили диагноз «лимфома Ходжкина», и начался трудный процесс лечения и восстановления. Диана всегда была рядом, поддерживала, а когда болезнь отступила, в 2016 году стала его женой. Брак продлился всего год, и актера увлекла новая любовь.

Тайная свадьба в Лас-Вегасе


Александра Велескевич и Андрей Гайдулян (Фото: Instagram*@alexandraveleskevich)

Разлучницей оказалась актриса Александра Велескевич. Гайдулян долго скрывал новый роман, а когда страсти с разводом улеглись, показал возлюбленную публике. На тот момент в СМИ уже была информация о тайной свадьбе актера в Лас-Вегасе в 2018 году.

В этих отношениях Андрей испытывал искреннее счастье. Артисты жили и творили вместе, но идиллия закончилась летом 2023 года. Они не стремились выставлять свою личную жизнь напоказ и не стали делиться с окружающими причинами разрыва. Информация о расставании пары просочилась в сеть только в октябре 2024 года, при этом пара не комментировала причины расставания.

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Как сейчас живет актер?


Андрей Гайдулян (Фото: Instagram*@gaydulyan)

О новых романах Андрея Гайдуляна говорить пока рано. Актера время от времени встречают с разными дамами, но это скорее мимолетные увлечения. После расставания с Велескевич у Андрея получилось сохранить с ней хорошие отношения. Бывшие возлюбленные даже продолжили работать вместе, снявшись в новом сезоне сериала «СашаТаня» и выпустив совместный спектакль «Сказ про Федота Стрельца».

В сфере профессиональной деятельности Андрей Гайдулян занят в Московском театре комедии, а также иногда участвует в других телевизионных проектах. В частности, в 2024 году он принял участие в съёмках сериала «Группировка «Нежить».

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