«Продажный патриотизм»: депутат Останина раскритиковала миллионные гонорары звёзд на 9 мая

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Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала звёзд российского шоу-бизнеса за многомиллионные гонорары за выступления по случаю 9 мая. Её слова приводит издание URA.RU.
«Я понимаю, что исполнителям нужны средства, чтобы перемещаться, обустроиться на время своего концерта. Эти расходы на себя должны взять власти. А все остальное, песни в честь 80-летия Победы, должны быть от души. Это благодарность нашим ветеранам за то, что мы сегодня живы», — отметила Останина.
Она предложила убрать рекламу со всех каналов и поздравить всех ныне живущих ветеранов и детей войны. По словам депутата, это все должно происходить на благотворительных началах. Только тогда поздравления действительно будут проявлением патриотизма, памяти о наших героях.
Напомним, ранее стало известно, что в Калуге на День Победы выступят Чичерина и «ЧиЖ и Ко», которые получат по 6 млн рублей. Тем временем Александр Малинин и Александр Буйнов выступят во Всеволожске Ленинградской области, где бюджет праздника составляет 23,4 млн рублей.
«Для воспитания наших детей и молодежи нет худшего образца, как продажный и покупной патриотизм. Если ты поедешь петь за 7-8 миллионов, то грош тебе цена!» — подчеркнула депутат.
Она также добавила, что готова лично отправить обращение в Министерство культуры запрос о гонорарах артистов на 9 мая.
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