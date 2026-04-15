«Я вынужден был родиться»: Баста сделал неожиданное заявление о своём дне рождения

15 апреля 2026, 19:05

Рэпер Баста объяснил, почему не считает свой день рождения праздником

Российский рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) на пресс-конференции, посвящённой открытию Школы современной музыки «Баста × Синергия», рассказал о своём необычном отношении к дню рождения.





В беседе с NEWS.ru Баста заявил, что считает день рождения праздником родителей. Артист подчеркнул: настоящим знаменательным днём для него являются дни рождения дочерей, а свой собственный он называет торжеством для мамы.

«День рождения — это праздник родителей. Если у их, так сказать, плода любви всё сложилось. Вот день рождения моих девочек — это для меня праздник. Я надеюсь, что мой день рождения — это праздник для моей мамы, а я к этому празднику отношения не имею, я просто вынужден был родиться, это просто стечение обстоятельств», — заявил музыкант.