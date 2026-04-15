Раскрыты противоречивые финансовые показатели бизнеса мужа Насти Ивлеевой
Муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак заработал за год на бизнесе более ста миллионов рублей. Прибыль мужчине принесла компания, которая занимается строительными работами.
Как сообщает «Газета.Ru», за год доход Бегака от бизнеса составил 101 млн рублей. В 2023 году Филипп возглавил фирму «СК Фронтон» и вывел её на многомиллионные заработки. В 2024 году компания принесла ему 69 млн рублей, а в прошлом году — 101 млн рублей.
При этом чистая прибыль составила всего 520 тысяч рублей. Кроме того, бухгалтерская отчётность фиксирует за бизнесом Бегака долг по кредитам в размере 560 млн рублей. Помимо этого, у мужа Ивлеевой есть фермерское хозяйство «Пахарь», которым он руководит с 2025 года.
Ранее стало известно, что из-за низких доходов от бизнеса супруги распродают недвижимость. Ивлеева уже избавилась от родительской квартиры, а Бегак снизил цену на свой двухэтажный дом.
