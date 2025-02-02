Артист Владимир Винокур появился на дне рождении Лещенко с костылем

Владимир Винокур (Фото: соцсети)
В последнее время артист Владимир Винокур нечасто выходит на публику. Он предпочитает проводить больше времени с семьей. Однако артист сделал исключение, появившись на показе фильма Льва Лещенко. На мероприятие юморист пришел с костылем.
1 февраля эстрадному певцу Льву Лещенко исполнилось 83 года. В честь такого события он устроил показ фильма «О первой любви». Лещенко был продюсером картины. На мероприятие исполнитель позвал достаточное количество гостей. Поддержать товарища пришел и 76-летний юморист Владимир Винокур.
В конце праздника гости увидели, что артист выходит из кинотеатра с костылем. Отметим, что ранее Винокур не говорил о проблемах со здоровьем.
На вопросы представителей СМИ Владимир отвечал неохотно.
В конце 90-х юморист пострадал в серьезном ДТП в Германии. В то время Владимир Винокур поделился, что выжил чудом. После аварии ему пришлось долго восстанавливаться. Медки даже думали об ампутации, однако этого удалось избежать. Через некоторое время он вновь вышел на сцену.
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В конце праздника гости увидели, что артист выходит из кинотеатра с костылем. Отметим, что ранее Винокур не говорил о проблемах со здоровьем.
На вопросы представителей СМИ Владимир отвечал неохотно.
«У меня все нормально. Танцую, видишь», — сказал Винокур журналисту газеты «Московский комсомолец».
В конце 90-х юморист пострадал в серьезном ДТП в Германии. В то время Владимир Винокур поделился, что выжил чудом. После аварии ему пришлось долго восстанавливаться. Медки даже думали об ампутации, однако этого удалось избежать. Через некоторое время он вновь вышел на сцену.
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Ольга Енгалычева