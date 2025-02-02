Гоар Аветисян показала фото 15-летней давности

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)
Визажист и блогер Гоар Авестисян часто делится с подписчиками фотографиями из рубрики «до/после», но обычно это показывается в форме мейк-ап трансформации. Сейчас же девушка сравнила свои снимки со времен школы и недавними.
Визажист опубликовала в своем блоге фотографии 15-летней давности. На одной из них девушка позирует с красной лентой выпускницы, на ее белую рубашку прикреплен колокольчик, а на косе красуется крупная резинка в виде цветка.
Подписчики заметили, что техника ее сильно макияжа изменилась — он стал выглядеть аккуратнее и теперь лучше подчеркивает черты лица Гоар.
Гоар Аветисян (Фото: соцсети)
Однако нашлись и недоброжелатели. Хейтеры упрекают Гоар в том, что она излишне редактирует фотографии и припоминают ей многочисленные пластические операции.
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Подписчики заметили, что техника ее сильно макияжа изменилась — он стал выглядеть аккуратнее и теперь лучше подчеркивает черты лица Гоар.
Гоар Аветисян (Фото: соцсети)
«Шикарная женщина», «Тоже хочу такую одноклассницу, как ты. Супер!», «Ностальгия до глубины души», — писали поклонники Аветисян.
Однако нашлись и недоброжелатели. Хейтеры упрекают Гоар в том, что она излишне редактирует фотографии и припоминают ей многочисленные пластические операции.
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Ольга Енгалычева