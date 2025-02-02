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«Невероятная история просто»: брат Игоря Янковского прокомментировал его кончину

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

26 января на 73 году жизни на фоне осложнений из-за цирроза печени скончался Игорь Янковский. Его кончина стала ударом для родного брата актера Владимира Янковского. Своими мыслями мужчина поделился в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Из родных и друзей Янковского мало кто знал, что артист тяжело болен. Уход из жизни Игоря Янковского была полной неожиданностью для его брата.

«Невероятная история просто. Чудовищная глупость. Мы все не понимаем, как это произошло. 73 года — это еще молодой человек», — поделился Владимир.



Композитор Владимир Матецкий уверен, что Янковский предчувствовал скорый уход из жизни.

Игорь Янковский перестал сниматься еще в 90-х — артисту было необходимо заботиться о благосостоянии детей. Мужчина решил заняться рекламным бизнесом и создал свое агентство.

Напомним, что отец Игоря Ростислав Янковский являлся родным братом народного артиста СССР Олега Янковского.

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#артист
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#семья
Звезда «Склифосовского» Мария Куликова об отношении к актерам из РФ в Европе: «русских везде принимают тепло»
02 февраля 2025, 19:49

Мария Куликова (Фото: соцсети)

Актриса Мария Куликова рассказала об отношении к российским актерам за рубежом. Ее процитировало агентство ТАСС.
Актриса «Склифосовского» объяснила, что она не видела плохого отношения со стороны жителей Европы к русским. Мария поделилась, что много путешествует, из-за этого она контактирует с людьми разных национальностей. Куликова подчеркнула, что смогла побывать во Франции, Италии, Испании и Австрии, где люди относились к ней уважительно и дружелюбно.

Именно по этой причине артистка полагает, что актеры из России могут без лишних волнений сниматься в кино за рубежом, если они этого хотят.

Кроме того Куликова напомнила, что совсем недавно российского актера Юру Борисова выдвинули на премию «Оскар».

«В Европе русских везде принимают очень тепло, потому что везде живут люди, все заняты собой, семьей, жильем, едой, своими путешествиями, собаками, пожилыми родителями. Никто каждый день не выходит на трибуну и не решает глобальные вопросы. Все занимаются своими проблемами во всем мире, без исключения», — обратила внимание Куликова.

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#фильм
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Наташа Королёва резко ответила на нетактичный вопрос о семье
02 февраля 2025, 19:49

Наташа Королёва (фото: соцсети)

Наташа Королёва пришла поздравить Льва Лещенко на показ фильм, который он презентовал в честь своего дня рождения. Во время светских бесед певице задали нетактичный вопрос.
Артистку спросили о семье её сына Архипа. Репортёры поинтересовались, скоро ли у неё появятся внуки.

«Слушайте, ребят, вы начинаете за здравие, а кончаете за упокой. Кто знает, как Боженька даст!», – заявила Королёва.
Напомним, что недавно невестке Наташи сделали серьёзную операцию из-за неправильно расположенных костей черепа. Публика почему-то посчитала, что это может как-то сказаться на репродуктивной функции девушки. Королёва быстро пресекла эти разговоры, подчеркнув, что операция не оказала никакого влияние на перспективу продолжения рода.

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Конфликт с Бузовой, отшельничество в «бабкином доме» и невроз: как перевернулась жизнь Мая Абрикосова после «Дома-2»
02 февраля 2025, 19:21

Май Абрикосов/ Роман Тертишный (Фото: соцсети)

Май Абрикосов известен публике как один из самых эксцентричных участников проекта «Дом-2. Когда-то юноше прочили карьеру шоумена, однако вместо нее он стал отшельником.

Из Романа в Мая

Уроженец Воронежской области Роман Тертишный известен поклонникам «Дома-2» как Май Абрикосов. В проекте он участвовал три года и покинул его в начале 2007 года. С тех пор о нем мало что известно.

Изначально на шоу Тертишный пришел, чтобы построить отношения с Ольгой Николаевой — девушкой по имени Солнце. Однако потом он переключился на Алену Водонаеву. Планировалось, что любовный треугольник произведет фурор, но этого не произошло. Более того — в отличие от других участников, Абрикосов реализоваться на телевидении так и не смог.

Будущая звезда телепроекта родился 19 августа 1981 года. В немногочисленных интервью участник «Дома-2» делился, что с детства обожал творчество: писал стихи, посещал художественную студию и ходил на танцы. С первого класса Роман участвовал в детских спектаклях.

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Юноша с необычной внешностью привлекал внимание многих девушек. Уже в то время думали, что Тертишный после окончания школы будет поступать в театральный вуз, однако вместо этого молодой человек отнес документы в юридический колледж.

Правда, становиться юристом Тертишный, судя по всему, тоже не планировал. Сразу после получения диплома Роман решил покорять телевидение. Абрикосов почти сразу приглянулся сценаристам и зрителям «Дома-2».

Чтобы лучше запомниться людям, Тертишный взял звучный псевдоним — Май Абрикосов. Весьма быстро колоритный образ и второе имя принесли молодому человеку широкую известность, а роман с участницей проекта Солнце лишь усилил эффект.

Май Абрикосов/ Роман Тертишный (Фото: соцсети)


Любовь на экране и «отношения за периметром»

Сразу после переезда в Москву Тертишный начал ходить на кастинги в надежде закрепиться хоть где-то. Парень искал возможности сниматься и прославиться. Снимать малоизвестного молодого человека не хотел практически никто.

В один момент, как рассказывал сам Роман, он даже хотел опустить руки и больше никогда не пытаться пробиться в публичные профессии, однако участие в «Доме-2» перевернуло все с ног на голову.

Во время проекта из обаятельного и улыбчивого участника Абрикосов превратился в скандалиста.

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193-сантиметровый молодой человек не мог остаться без внимания. Яркая прическа, приятный взгляд и широкая улыбка приковывали внимание женского пола.

Больше всего телезрителей на протяжении двух лет волновали взаимоотношения Абрикосова с Солнцем. В Сети поклонники парочки многократно признавались, что переживали за роман молодых людей больше, чем за свою личную жизнь. Однако мало кто догадывался, что это была лишь красивая картинка, а любовь молодых людей — лишь фикция.

«Во время наших с ней отношений, она имела тесную связь с Алексеем. Продюсер регулярно увозил Солнце на таинственные ночные фотосессии и записи песен. Я все видел, понимал. Позже, когда мы с Михайловским стали «настоящими друзьями», ха-ха, в одном из откровенных разговоров на кухоньке Леша открыл мне детальные подробности его общения с Солнцем. Так что, пользуясь случаем, я снимаю с себя почетный ярлык «первого мужчины Солнца». Не знаю, кто им был, но точно не я!» — рассказывал потом Абрикосов.

К концу проекта Тертишный начал крутить романы на стороне, а потом переключился на Водонаеву. Николаева тоже меняла партнеров как перчатки. Весьма быстро Май и Солнце поняли, что строить идеальную картинку можно лишь перед камерами, а за пределами съемок избранник может быть совсем иным.

«У меня были параллельные отношения за периметром, и у Солнца тоже. А на проекте мы изо всех сил изображали «любовь». Терпели друг друга, сколько могли, потом поехали к Михайловскому в офис с просьбой о разрыве пары, и он разрешил нам расстаться. Мы разошлись с Солнцем мирно, полюбовно, без претензий», — откровенничал Абрикосов.

Однако оказалось, что обманывали не только телезрителей, но и самого Абрикосова.

«Позже, посмотрев эфиры розыгрыша квартиры, я очень удивился той комедии, какую ломала Солнце за моей спиной. После расставания она перед камерами лила горькие слезы и говорила о муках неразделенной «любви», о предательстве, убедительно страдая и дрыгая ножками», — делился Май в соцсетях.

Солнце и Май Абрикосов/ Роман Тертишный (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)

Абрикосов обнажает душу

На проекте и за его пределами Май весьма быстро прослыл скандалистом. После ухода из «Дома-2» Тертишный постоянно ввязывался в разборки. Однажды в соцсетях Абрикосова появилась публикация — в ней молодой человек опубликовал оглушительное разоблачение, в котором объявил, что все происходящее на телепроекте — ложь.

«Как у людей под камерами может быть реальность? В каждой ситуации думаешь, что тебя снимают. Оцениваешь, как на это отреагируют зрители. Ну вспомните, кто выигрывает конкурсы — жертвы плачущие. А реально ли они плачут?» — подчеркнул Май.

Пост не остался незамеченным и создателями проекта: между Михайловским и Тертишным произошла публичная ссора. Одни обвиняли Романа в хайпе, иные уверяли, что экс-участник «Дома-2» погряз во вранье и словил звезду.

Май Абрикосов/ Роман Тертишный (Фото: соцсети)


Абрикосов прошелся и по участникам проекта. По уверениям Мая, сценаристы проекта подсадили его на запрещенные препараты.

Из-за проекта молодого человека отчислили из академии искусств с последнего курса. После своего ухода из шоу Абрикосов поругался с ведущими проекта. Когда появилась возможность, Абрикосов обрушил лавину грязи на Ольгу Бузову.

«Много пластики на лице, неживые эмоции, однообразная мимика аквариумной рыбки. Жаль ее. Большая часть жизни позади. Бузова уже не остановится, процесс деградации необратим. Она никогда не отличалась умом, а сейчас еще и адекватность потеряла. По мне, так Олю Бузову нужно изучать в психиатрии как жертву реалити-шоу, яркий экспонат. Зачем превращаться в великое посмешище всех времен и народов? Бузова стала именем нарицательным — символом бездарности, отсутствия вкуса. И ведь всем внушила, что добилась огромных высот. Но что-то не видать её ни в сборных концертах среди артистов, ни в «огоньках». Только на премии ходит гостем, как Калашникова и прочие «звезды», — рассказывал Роман.

Абрикосов в отшельничестве

Через несколько месяцев после ухода с «Дома-2» Тертишного практически забыли. Долгое время о судьбе Абрикосова ничего не было известно, и только недавно оказалось, что телевидению Абрикосов предпочел отшельничество.

Экс-скандалист приобрел небольшой домик в селе Коротояк Острогожского района Воронежской области, однако все еще изредка вспоминает бывших коллег по цеху.

Несколько лет Абрикосов лечился от неврозов после участия в «Доме-2». В откровенном интервью Май поделился, что съемки в шоу негативно сказались на его состоянии, и вернуться к привычной жизни он смог лишь через время.

Май Абрикосов/ Роман Тертишный (Фото: соцсети)


Не так давно у Тертишного появилась и девушка. Избранницу Романа зовут Ольга.

«У меня девушка в Белоруссии: вместе мы проводим много времени. А здесь — в России — я много работаю. Но девушка и ко мне часто приезжает. Скучать некогда», — объяснил Абрикосов.

В настоящий момент у Мая есть мечта (кроме трактора) — запустить собственное шоу на телевидении. Абрикосов уверен, что оно вызовет фурор. Поэтому пока он дожидается выгодного предложения.

А вот шоумен Рустам Солнцев, коллега Тертишного по «Дому-2», полагает, что у Абрикосова ничего не получится. Скандалист и дебошир, подчеркивал Солнцев, все еще сидит в четырех стенах.

«Мне даже сказать нечего о нем. Он нищенствует в бабкином доме. Пытался наезжать на меня и Степку Меньщикова. На людей, которые не вылезают со съемок даже в тяжелые времена. Пусть место свое помнит, красавчик. А место у него очень непритязательное. У него место стыдное. Сидеть в бабкином доме в деревне и разводить вонь», — говорил Солнцев в беседе с Teleprogramma.

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#статьи
#проект
#телевидение
#шоу
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Гоар Аветисян показала фото 15-летней давности
02 февраля 2025, 19:14

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Визажист и блогер Гоар Авестисян часто делится с подписчиками фотографиями из рубрики «до/после», но обычно это показывается в форме мейк-ап трансформации. Сейчас же девушка сравнила свои снимки со времен школы и недавними.
Визажист опубликовала в своем блоге фотографии 15-летней давности. На одной из них девушка позирует с красной лентой выпускницы, на ее белую рубашку прикреплен колокольчик, а на косе красуется крупная резинка в виде цветка.

Подписчики заметили, что техника ее сильно макияжа изменилась — он стал выглядеть аккуратнее и теперь лучше подчеркивает черты лица Гоар.

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)
«Шикарная женщина», «Тоже хочу такую одноклассницу, как ты. Супер!», «Ностальгия до глубины души», — писали поклонники Аветисян.

Однако нашлись и недоброжелатели. Хейтеры упрекают Гоар в том, что она излишне редактирует фотографии и припоминают ей многочисленные пластические операции.

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#фото
#блогер
#косметика
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Любовница Иосифа Кобзона счастлива, что не стала его женой. Она впервые раскрыла, почему приняла такое решение
02 февраля 2025, 19:12

Иосиф Кобзон (фото: соцсети)

Народная артистка РСФСР Алевтина (Алла) Евдокимова долгое время была музой знаменитого певца Иосифа Кобзона. По её словам, для артиста она всегда была особенной.
По словам женщины, Иосиф Кобзон, Николай Караченцов и Александр Пороховщиков не смогли устоять перед её красотой и обаянием. Однако, даже без такого признания актрисы Малого театра, люди не раз приписывали ей романы с женатыми коллегами по цеху. Вспоминая роман с Иосифом Кобзоном, 85-летняя актриса определённо смакует нашумевшую историю с её отказом артисту.

Когда-то Кобзон был настолько очарован Евдокимовой, что собирался жениться на ней. И даже получив отказ он не сдался и продолжил верить в счастливое совместное будущее. Актриса прекрасно ладила с матерью исполнителя, но всё же не согласилась стать его женой. Лишь недавно в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» она рассказала, почему приняла такое решение.

«А я Кобзону всегда говорила: «Какое счастье, что не стала твоей женой – рога длиной в километры были бы». Со столькими дамами у него за жизнь случилось… Нелли ревновала его до последних дней. Вот такой он был! Один его роман с Людой Сенчиной чего стоил... Пока все мы, его женщины – актрисы и певицы – любили свою карьеру, свою работу, только Нелли любила мужа. Его одного... Нелли ревновала его до последних дней!», – рассказала артистка.
Незадолго до смерти Кобзон не устоял перед соблазном в последний раз увидеть свою музу. Несмотря на плохое самочувствие он пришёл на спектакль «Царь Борис», в котором играла Евдокимова. На следующий день певец позвонил ей и сказал: «Ты была великолепна! Как, впрочем, и всегда». Тогда актриса почувствовала, что это конец – артиста вскоре не стало.

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Неожиданно: певец JONY проводит время с итальянской звездой. Фанаты гадают, что связывает знаменитостей
JONY проводит время с итальянской звездой
02 февраля 2025, 18:52

JONY (фото: соцсети)

Певец JONY неожиданно для всех опубликовал в своих соцсетях снимок, на котором предстал в компании со звездой фильма «365 дней» Микелем Морроне.
Пост артист подписал фразой: «Оставайтесь с нами». Теперь поклонники гадают, к чему это было. Многие убеждены, что российский музыкант и итальянский актёр готовят коллаборацию. Правда в комментариях мнения разделились: кто-то ожидает совместный трек, а кто-то говорит о фильме с участием JONY и Морроне.

Фото: соцсети

К слову, ранее актёр признавался фанатам, что является поклонником певца. Иногда Микеле даже публикует в соцсетях истории под треки JONY. В своё время это очень польстило исполнителю.

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Режиссёр раскрыл, какая роль точно не достанется Юре Борисову

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#артист
#певец
#шоу-бизнес
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Режиссёр раскрыл, какая роль точно не достанется Юре Борисову
Юра Борисов не сыграет Михаила Лермонтова в фильме Павла Лунгина
02 февраля 2025, 18:35

Юра Борисов (фото: соцсети)

Многие российские и зарубежные режиссёры захотели видеть Юру Борисова в своих проектах после того, как его номинировали на премию «Оскар». Однако исключением стал Павел Лунгин, который готовится к съёмкам фильма о Михаиле Лермонтове.
Народный артист России в беседе с ТАСС сообщил, что в конце 2025 года приступит к съёмкам новой киноленты. Пока что режиссёр окончательно не определился с актёрским составом, однако заявил: «Лермонтова надо искать и искать. Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может».

Действительно, Борисов сыграл главную роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Картина выйдет в прокат уже 14 февраля.

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#картина
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Лариса Долина поделилась ощущениями после императорской ванны
02 февраля 2025, 17:57

Лариса Долина (фото: соцсети)

Лариса Долина после новогодних корпоративов отправилась на оздоровительный отдых в санатории в Кисловодске. Звезда прихватила с собой дочь и внучку.
Родственники в течение 10 дней проходили различные расслабляющие процедуры. Долина решила уделить внимание своей уставшей от постоянного грима коже, поэтому обратилась к косметологам. Судя по её сияющей коже на новых фотографиях, специалисты справились с задачей. Не зря Лариса Александровна уже не первый год посещает этот санаторий.

Однако особое впечатление на певицу произвела ванна с экзотическим названием и эффективным действием на весь организм.

«Есть там ванна под названием Каракалла. Там очень много массажей подводных, это очень расслабляет, и мышцы все работают. Такая струя сильная бьет прям. Сначала больно, а потом привыкаешь», – поделилась звезда.
Ванна получила такое название в честь римского императора Септимии Бассиана Каракалла, который соорудил знаменитые Антонионовы термы.

Исполнительница осталась в восторге и от самого Кисловодска. Она насладилась уникальным мягким климатом, при котором даже в январе температура воздуха составляет 13-15 градусов.

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#шоу-бизнес
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«Пока ты можешь это выносить, ты должен это делать»: дочь тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказала об уходе за матерью
Дочь тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказала об уходе за матерью
02 февраля 2025, 17:42

Анна и Маргарита Тереховы (фото: соцсети)

Более 10 лет звезда отечественного кинематографа Маргарита Терехова не появляется на экранах. Всему виной прогрессирующая болезнь Альцгеймера, из-за которой актриса не узнаёт родных и близких.
Дочь 82-летней артистки признаётся, что ей очень тяжёло наблюдать за ухудшением состояния мамы. Однако женщина старается сохранить оптимизм и держаться, однако порой негативные мысли всё же одолевают её.

«Главное – не отчаиваться, не унывать. Хотя у меня всё это было. Хотя и сейчас это у меня есть, но надо жить, пока человек рядом с тобой, пока ты можешь это выносить, ты должен это делать», – откровенно поделилась дочь Тереховой в передаче «Однажды…» на НТВ.
Она отметила, что несмотря на неизлечимую болезнь мама сохранила невероятный характер, она по-прежнему необыкновенная и сильна духом.

Анна с грустью вспоминает те дни, когда, будучи маленькой, проводила вместе с мамой время на съёмочной площадке. Ей удалось стать свидетельницей рождения серии фильмов о мушкетерах.

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