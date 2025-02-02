«Невероятная история просто»: брат Игоря Янковского прокомментировал его кончину

Игорь Янковский (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)
26 января на 73 году жизни на фоне осложнений из-за цирроза печени скончался Игорь Янковский. Его кончина стала ударом для родного брата актера Владимира Янковского. Своими мыслями мужчина поделился в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Из родных и друзей Янковского мало кто знал, что артист тяжело болен. Уход из жизни Игоря Янковского была полной неожиданностью для его брата.
Композитор Владимир Матецкий уверен, что Янковский предчувствовал скорый уход из жизни.
Игорь Янковский перестал сниматься еще в 90-х — артисту было необходимо заботиться о благосостоянии детей. Мужчина решил заняться рекламным бизнесом и создал свое агентство.
Напомним, что отец Игоря Ростислав Янковский являлся родным братом народного артиста СССР Олега Янковского.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
«Невероятная история просто. Чудовищная глупость. Мы все не понимаем, как это произошло. 73 года — это еще молодой человек», — поделился Владимир.
Композитор Владимир Матецкий уверен, что Янковский предчувствовал скорый уход из жизни.
Игорь Янковский перестал сниматься еще в 90-х — артисту было необходимо заботиться о благосостоянии детей. Мужчина решил заняться рекламным бизнесом и создал свое агентство.
Напомним, что отец Игоря Ростислав Янковский являлся родным братом народного артиста СССР Олега Янковского.
Читайте также:
«Попаду в ад»: О чём сожалел Отар Кушанашвили в момент клинической смерти
«Я просил о популярности у дьявола. Хотел быть королём»: Моргенштерн* рассказал о расплате за ошибки юности
«Самый преданный цирковой артист»: Аскольд Запашный об умершем дрессировщике Воробьеве
*признан Минюстом РФ иноагентом
Ольга Енгалычева