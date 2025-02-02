Наташа Королёва резко ответила на нетактичный вопрос о семье

Наташа Королёва (фото: соцсети)
Наташа Королёва пришла поздравить Льва Лещенко на показ фильм, который он презентовал в честь своего дня рождения. Во время светских бесед певице задали нетактичный вопрос.
Артистку спросили о семье её сына Архипа. Репортёры поинтересовались, скоро ли у неё появятся внуки.
Напомним, что недавно невестке Наташи сделали серьёзную операцию из-за неправильно расположенных костей черепа. Публика почему-то посчитала, что это может как-то сказаться на репродуктивной функции девушки. Королёва быстро пресекла эти разговоры, подчеркнув, что операция не оказала никакого влияние на перспективу продолжения рода.
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«Слушайте, ребят, вы начинаете за здравие, а кончаете за упокой. Кто знает, как Боженька даст!», – заявила Королёва.
Напомним, что недавно невестке Наташи сделали серьёзную операцию из-за неправильно расположенных костей черепа. Публика почему-то посчитала, что это может как-то сказаться на репродуктивной функции девушки. Королёва быстро пресекла эти разговоры, подчеркнув, что операция не оказала никакого влияние на перспективу продолжения рода.
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Анастасия Чинкова