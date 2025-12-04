Артисты Artik&Asti, Джиган и Niletto первыми в стране отметились миллионом продаж своего трека

04 декабря 2025, 19:33

Seville получила первый в России бриллиантовый диск за трек «Худи»

Niletto, Seville и Джиган (Фото: Instagram* / @seville_official)

Совместная песня Artik&Asti, Джигана и Niletto под названием «Худи» достигла впечатляющего результата — один миллион проданных копий и получение бриллиантового диска. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Таким образом, исполнители стали первыми в России, кто удостоился такой музыкальной награды.





«Мне очень радостно, что этот почёт начался с нужного времени. Трек побил все рекорды, это неопровержимый факт. Мы первые в России, кто получил этот бриллиантовый диск. Конечно, я счастлива. Секрет в лёгкой руке. Мы очень легко записали этот трек, начали снимать рилсы, и потом это всё вылилось в клип, mood-видео. Нам очень приятно, будем дерзать дальше!» — рассказала Seville на премии «Итоги года Яндекс Музыки».