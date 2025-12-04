«Распустил руки — был неправ»: директор Киркорова публично попросил прощения у избитого блогера

04 декабря 2025, 19:03

Директор Киркорова Ситник извинился за драку на ГУМ-катке и признал свою вину

Максим Ситник (Фото: Instagram* / @max.sitni)

Накануне на открытии ГУМ-катка произошёл инцидент, который неожиданно перерос в громкий конфликт: между концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем вспыхнула ссора, завершившаяся дракой.





Сегодня в соцсетях пострадавшего блогера появилось видеообращение Максима Ситника, в котором он открыто признал свою неправоту и публично извинился. Концертный директор подчеркнул, что не стремился раздувать скандал и сожалеет о том, что позволил эмоциям выйти из-под контроля.





«Я как мужчина приношу свои извинения перед Суадом за то, что распустил руки, где-то отреагировал неправильно. Это жизнь, с каждым бывает. Это не потому, что я проявляю слабость, я проявляю своё мужество. Я хочу принести извинения всем тем, кого я как-то задел. Я извиняюсь за то, что был неправ», — заявил Ситник.