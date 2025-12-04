«Ситуация очень сложная»: Лариса Долина выступит 5 декабря и раскроет свою версию скандала

04 декабря 2025, 18:04

Лариса Долина готовит обращение к россиянам и обещает сказать «всю правду»

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Российскую публику ожидает громкое заявление: Лариса Долина готовится выступить с обращением к гражданам уже 5 декабря. Об этом сообщает Super.





Что именно звезда намерена озвучить, держится в строгом секрете, однако её директор Сергей Пудовкин намекает — речь пойдёт о действительно серьёзных вещах.



По словам Пудовкина, вокруг имени артистки развернулась непростая ситуация. Он отметил, что в последнее время многие компании начали резко дистанцироваться от Долиной, причём настолько, что отказываются даже те, кого Долина и не рассматривала в качестве партнёров.





«Ситуация очень сложная. Сейчас любой третьесортный фастфуд и даже клиники для наркоманов отменяют сотрудничество [с Ларисой Долиной]. Другое дело, что оно и не планировалось. Сказать всю правду и всё, что происходит, не было возможности. 5 декабря этот ответ будет. Тогда действительно для всех настанет справедливость, в которой безусловно нуждаются все стороны этого сложного дела,», — сообщил директор певицы.