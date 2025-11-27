Митя Фомин раскрыл детали своего концертного райдера

27 ноября 2025, 12:34

Певец Митя Фомин заявил, что для него важен идеальный звук в туре

Дмитрий Фомин (Фото: Instagram* @mf_agent)

Певец Митя Фомин в интервью kp.ru рассказал о требованиях к организаторам своих концертов.





Фомин подчеркнул, что для его команды приоритетом является идеальное звуковое сопровождение на площадке. Коллектив прилагает все усилия, чтобы выступления проходили без сбоев. Певец добавил, что технические неполадки во время шоу случаются у него крайне редко.

«Если они вдруг происходят, то это планёрки, разборки, штрафы, мой трёхэтажный мат и ор в гримёрке. В общем-то, я умею открывать рот. И это работа над ошибками. Всё, что касается каких-то необычных вещей в райдере, — вы их не найдёте. Я обычно себя окружаю тем, что есть в моей привычной жизни», — пояснил Дмитрий.