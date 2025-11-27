Муж Ларисы Гузеевой сделал неожиданное заявление о разводе
Ресторатор и супруг телеведущей Ларисы Гузеевой, Игорь Бухаров, опроверг слухи об их разводе. Его слова приводит издание «СтарХит».
Журналисты связались с Бухаровым и спросили его об этих разговорах. Супруг Гузеевой выразил удивление и назвал эти сплетни «брехнёй».
Напомним, что 26 ноября газета kp.ru написала, что актриса несколько лет скрывала факт развода с ресторатором. По словам друзей телеведущей, супруги официально расторгли брак ещё в 2019 году после 20 лет совместной жизни. При этом ни сама Гузеева, ни Бухаров публично не комментировали эту информацию.
Ранее стало известно, что Лариса Гузеева тайно стала бабушкой: у её дочери родилась девочка.
