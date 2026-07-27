Артисты рассказали, как восстанавливают силы летом
Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева назвала идеальным летним отдыхом сон, дачные заботы и чтение в шезлонге под деревьями. Для гостей певица любит готовить блюда на гриле.
Актриса Ирина Старшенбаум выбирает прогулки, спорт и поездки в горы. В её программе — йога, растяжка и бокс, а завершить активный день, по словам артистки, можно любимой пиццей. В Москве она советует гулять по центру, заходить на выставки и проводить время в парках.
«Вечерняя Москва» пишет, что музыкант Алексей Горбашов отдыхает за книгами и на теннисном корте. Он читает во время перелётов и поездок, а в большой теннис играет вместе с сыном Антоном. Актёр Пётр Фёдоров берёт камеру и фотографирует городские улицы. Выходные он проводит в загородном доме, где навещает мать и особенно ценит семейные завтраки с блинами и вареньем.
Певица Ольга Бузова призналась, что не умеет надолго отвлекаться от дел. Даже на пляже она продолжает работать и отправлять новые идеи своей команде.
Читайте также: