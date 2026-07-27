«Не думала, что встану»: Пугачёва откровенно рассказала о тяжёлой травме и долгом восстановлении

27 июля 2026, 01:20

Алла Пугачёва рассказала о тяжёлой травме и долгом восстановлении

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва сломала ногу и тазобедренный сустав. Именно поэтому артистка уже давно ходит с тростью, пишет VOICE.





По словам знаменитости, после падения она почти полгода не могла встать с кровати и боялась навсегда утратить способность ходить. Врачи прогнозировали, что период восстановления займёт не менее полугода



«Я сломала ногу и тазобедренный сустав. И я, честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать», — призналась Пугачёва в беседе с журналистами.