«Не думала, что встану»: Пугачёва откровенно рассказала о тяжёлой травме и долгом восстановлении
Алла Пугачёва рассказала о тяжёлой травме и долгом восстановлении
Певица Алла Пугачёва сломала ногу и тазобедренный сустав. Именно поэтому артистка уже давно ходит с тростью, пишет VOICE.
По словам знаменитости, после падения она почти полгода не могла встать с кровати и боялась навсегда утратить способность ходить. Врачи прогнозировали, что период восстановления займёт не менее полугода
«Я сломала ногу и тазобедренный сустав. И я, честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать», — призналась Пугачёва в беседе с журналистами.
На закрытии фестиваля в Юрмале певица появилась с тростью, заметно прихрамывая. В беседе с журналистами Алла Борисовна подчеркнула, что была в тяжёлом эмоциональном состоянии, а справиться с психологическим напряжением ей помог специалист.