Памела Андерсон готова вернуться в «Спасатели Малибу» при одном условии

27 июля 2026, 05:30

Памела Андерсон заявила, что вернётся в «Спасатели Малибу» только с сыновьями

Памела Андерсон (Фото: Instagram* / @pamelaanderson)

Голливудская звезда Памела Андерсон прокомментировала возможность своего возвращения в сериал «Спасатели Малибу» (Baywatch). В интервью изданию Deadline актриса, некогда ставшая лицом культового шоу, сообщила, что не планирует снова сниматься в проекте.





По словам знаменитости, к ней никто не обращался с подобным предложением. Андерсон отметила, что слышала, будто с её сыновьями обсуждали вопрос продюсирования, но, похоже, ничего не вышло.



«Желаю им удачи — это была замечательная работа, я с радостью каждый день приходила на съёмочную площадку на пляже. Но возвращаться в Baywatch не собираюсь», — подчеркнула секс-символ 90-х.