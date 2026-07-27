Памела Андерсон готова вернуться в «Спасатели Малибу» при одном условии
Памела Андерсон заявила, что вернётся в «Спасатели Малибу» только с сыновьями
Голливудская звезда Памела Андерсон прокомментировала возможность своего возвращения в сериал «Спасатели Малибу» (Baywatch). В интервью изданию Deadline актриса, некогда ставшая лицом культового шоу, сообщила, что не планирует снова сниматься в проекте.
По словам знаменитости, к ней никто не обращался с подобным предложением. Андерсон отметила, что слышала, будто с её сыновьями обсуждали вопрос продюсирования, но, похоже, ничего не вышло.
«Желаю им удачи — это была замечательная работа, я с радостью каждый день приходила на съёмочную площадку на пляже. Но возвращаться в Baywatch не собираюсь», — подчеркнула секс-символ 90-х.
При этом Памела не исключила, что могла бы задуматься о возвращении, если бы в проекте участвовали её сыновья.
Сейчас артистка делает ставку на драматические роли. После успеха фильма «Шоугёрл» для неё открылись новые творческие горизонты, и теперь Памела стремится дальше удивлять как зрителей, так и саму себя.