Малышева перестала платить за роскошный особняк в США и накопила долг по налогам
Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева перестала платить за свой роскошный особняк в США и накопила внушительный долг по налогам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Малышева не внесла два квартальных взноса за дом в престижном пригороде Нью-Джерси — Алпайне. С учетом процентов задолженность составила 22,3 тысячи долларов (около 1,8 млн рублей). Если телеведущая не оплатит до 1 августа следующий квартальный взнос, долг вырастет еще почти в полтора раза и достигнет 33,1 тысячи долларов (около 2,7 млн рублей).
Особняк площадью 917 квадратных метров Малышева приобрела в 2016 году у застройщика Lapetos Real Estate Inc за 6,4 млн долларов (около 512 млн рублей). Он находится на участке в 0,8 гектара. Внутри дома расположена 21 комната, включая шесть спален и десять ванных.
Здание 2000 года постройки выполнено в колониальном стиле с элементами классики и барокко. Налоговая оценка недвижимости с 2017 года держится на уровне 5,02 млн долларов (около 402 млн рублей). При этом ежегодный налог постепенно рос: в 2024-м он составлял 41 тысячу долларов (около 3,2 млн рублей), в 2026-м —43 тысячи долларов (около 3,4 млн рублей).
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