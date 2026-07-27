Малышева перестала платить за роскошный особняк в США и накопила долг по налогам

27 июля 2026, 09:50

Baza: Малышева накопила долг по налогам за дом в США почти в два миллиона рублей

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева перестала платить за свой роскошный особняк в США и накопила внушительный долг по налогам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.