«Не будем о грустном»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече в магазине с сыном Тимофеем

Агата Муцениеце (Фото: Телеграм @AgataMucenieceLife)
Павел Прилучный и Агата Муцениеце расторгли брак несколько лет назад, а их сын, несмотря на решение суда, продолжает жить с отцом. Артистка рассказала, как случайно встретила 12-летнего Тимофея в магазине и чем это закончилось.
По словам звёздной мамы, встреча была абсолютно случайной и, увы, совсем не радостной. Об этом она рассказала в YouTube-влоге «Честные будни». Актриса выглядела расстроенной, так как, конечно, тяжело переживает раскол семьи, особенно в части, касающейся ребёнка. Мальчик сам заявил, что хочет жить с отцом и его новой супругой Зепюр Брутян.
Она уточнила, что встретилась с сыном перед новым годом, когда собиралась ехать на концерт Петра Дранги, с которым сейчас состоит в отношениях. Актриса уже познакомила музыканта, композитора и певца с мамой и дочерью.
Муцениеце старается не зацикливаться на негативных моментах и не требует, чтобы Тимофей вернулся к ней, как постановил суд. Однако её не может не огорчать то, что мальчик отписался от мамы во всех социальных сетях и мессенджерах, а в его день рождения дозвониться до него и поздравить не смогла ни она сама, ни бабушка, Нонна Муцениеце.
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«Мы нечаянно в магазине встретили Тимофея. Вот такое бывает. Каков был вообще шанс, что мы столкнемся лоб в лоб? Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — со вздохом сказала Агата.
Она уточнила, что встретилась с сыном перед новым годом, когда собиралась ехать на концерт Петра Дранги, с которым сейчас состоит в отношениях. Актриса уже познакомила музыканта, композитора и певца с мамой и дочерью.
Муцениеце старается не зацикливаться на негативных моментах и не требует, чтобы Тимофей вернулся к ней, как постановил суд. Однако её не может не огорчать то, что мальчик отписался от мамы во всех социальных сетях и мессенджерах, а в его день рождения дозвониться до него и поздравить не смогла ни она сама, ни бабушка, Нонна Муцениеце.
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Александр Бойцов