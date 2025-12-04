Юрист объяснил, почему рождение малыша у Агаты Муцениеце не меняет ситуации по алиментам

04 декабря 2025, 11:50

Новый ребёнок Агаты Муцениеце не изменит алименты от Павла Прилучного

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

В интервью Woman.ru адвокат Сергей Жорин рассказал, повлияет ли появление третьего ребёнка у Агаты Муцениеце на алименты, которые она получает от Павла Прилучного.





По словам специалиста, рождение малыша, отцом которого является музыкант Пётр Дранга, никак не скажется на размере выплат от бывшего мужа актрисы.



Жорин пояснил, что количество детей, появляющихся в новой семье Муцениеце, не имеет отношения к алиментным обязательствам Прилучного перед их общими наследниками. При этом даже если у самого актёра родится ещё один ребёнок, сумма алиментов не изменится автоматически — для пересмотра выплат должны возникнуть особые юридические основания.





«Вот если у Прилучного ещё родятся дети, либо изменится его материальное положение, допустим, начнёт значительно меньше зарабатывать, вот это повлияет на размер алиментов, которые он платит Агате. А вот сколько детей у Агаты в дальнейшем родится — это обстоятельство не влияет на уменьшение алиментов, которые платит Прилучный Агате», — отметил юрист.