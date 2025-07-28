«Чувствовал себя унизительно»: Александр Рогов рассказал, как ночевал на Курском вокзале когда не было денег

28 июля 2025, 04:20

Александр Рогов рассказал, как ночевал на Курском вокзале когда не было денег

Александр Рогов (Фото: telegram/rogov24)

Эксперту моды Александру Рогову когда-то пришлось ночевать на Курском вокзале, так как на тот момент у него попросту не было денег. Стилист заявил, что чувствовал себя унизительно в тот момент.





С самой юности Рогов мечтал о покорении столицы. Сам Александр родом из Тулы. Когда то он решил приехать в Москву, чтобы посетить концерт группы «Руки Вверх!». Город не встретил звезду приветливо, поэтому ему пришлось провести ночь на вокзале вместе с подругой.





«Думали, что успеем вернуться обратно на электричке, но не получилось. А в Москве ночевать негде, денег не было. И мы ночевали прямо на лавках на Курском вокзале. Было ужасно. Я вообще никому не желаю такого испытать. Это было отвратительно, унизительно. Чувствовал себя просто каким-то куском говна, неудачником. Это было холодно, мерзко, была зима промозглая», — поделился Рогов в программе «Мысли на ночь» на YouTube.

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«Мне жалко, что я оказался нигде. То есть я не свой в моде и не свой на телеке. Вот ты сейчас представляешь меня как продюсера, креативного человека, вообще лучшего в своем направлении, а я в телевизионной тусовке не признан», — цитирует стилиста Starhit.