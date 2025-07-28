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Ольга Бузова повесила на сумку розовый Лабубу вместе с Чебурашкой

Фото: Instagram*/buzova86

Певица Ольга Бузова последовала российскому тренду и стала владелицей розового Лабубу. Вместе с ним на сумку она повесила игрушку чебурашки.



Соответствующую публикацию артистка сделала на своей странице в соцсети Instagram*. Лабубу стала настолько популярной игрушкой в России, что многие начали применять ее в дополнение к образу. При этом Бузова славится своим патриотизмом, может, поэтому она решила уравновесить все чебурашкой.

Ранее стало известно, что Ольгу увидели с округлившимся животом. Сразу после этого появились слухи о беременности звезды. Сама Бузова уже несколько лет говорит, что мечтает о семье и детях.

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