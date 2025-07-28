Мать иноагента стала самой богатой пенсионеркой России
Мать Дмитрия Глуховского* стала одной из самых богатых пенсионерок России. Общая стоимость недвижимости Ларисы Вениаминовны составляет почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Писатель приобрел и оформил на нее жилье за 200 млн рублей в Хамовниках. Трехкомнатная квартира в 81,3 «квадрата» расположена на третьем этаже. Также 72-летняя пенсионерка стала собственницей машино-места в ЖК White Khamovniki.
Ранее Глуховский* переписал на мать две квартиры площадью 160 и 145 кв. м. на улице Петровка в центре Москвы, цена которых достигает 210 млн рублей. Кроме того, у нее есть загородный дом в 150 «квадратов», купленный за 30 млн рублей, в Одинцовском районе.
Однако, по данным SHOT, пожилой женщине не хватает средств для оплаты коммунальных услуг на всех объектах. Из-за нехватки денег она даже имеет задолженность в размере 360 тысяч рублей.
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