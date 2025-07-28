Мать иноагента стала самой богатой пенсионеркой России

28 июля 2025, 08:55

SHOT: мать писателя Глуховского* стала одной из самых богатых пенсионерок РФ

Дмитрий Глуховский* (Инстаграм**/glukhovsky)

Мать Дмитрия Глуховского* стала одной из самых богатых пенсионерок России. Общая стоимость недвижимости Ларисы Вениаминовны составляет почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.