Арзамасова и Авербух отдыхают в Черногории, где ночь в отеле стоит 300 тысяч рублей
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух устроили себе роскошный отдых на черногорском курорте. Актриса активно делится фотографиями с поездки, которые делает её супруг.
Пара остановилась в отеле, где стоимость номера с видом на залив, по подсчётам «Звездача», составляет около 300 тысяч рублей за ночь. Судя по публикациям Арзамасовой, супруги находятся на курорте уже трое суток.
Таким образом, только за проживание за это время пара могла заплатить около 900 тысяч рублей. При этом особых излишеств в самом номере, судя по кадрам, не видно — главным преимуществом называют именно впечатляющий вид на залив.
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