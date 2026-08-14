Арзамасова и Авербух отдыхают в Черногории, где ночь в отеле стоит 300 тысяч рублей

14 августа 2026, 22:42

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух потратили на отдых более 900 тысяч рублей

Лиза Арзамасова (Фото: Instagram* / @liza_arzamasova)

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух устроили себе роскошный отдых на черногорском курорте. Актриса активно делится фотографиями с поездки, которые делает её супруг.