«Господь уберёг»: Мария Аронова рассказала, почему не гонится за идеальной внешностью

14 августа 2026, 21:04

Актриса Мария Аронова призналась, что не переживает из-за своей внешности

Мария Аронова (Фото: Instagram* / @aronova_maria)

Мария Аронова заявила, что не считает внешность главным показателем женской привлекательности. По словам актрисы, её не беспокоит, что она может не соответствовать образу гламурной красавицы или современным стандартам красоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Аронова отметила, что многие женщины прибегают к пластике, стараются изменить вес и делают всё, чтобы привлечь к себе внимание. Сама артистка никогда не воспринимала внешность как проблему и считает гораздо более важным внутреннее ощущение себя.





«Меня Господь от этого уберёг. Я не страдаю от того, что могу не так выглядеть или не быть той, которой я хотела бы себя представить, потому что у меня есть возможность в неё перевоплотиться», — поделилась актриса.