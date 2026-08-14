На концерте Канье Уэста в Казахстане не будет солдаута
Концерт Канье Уэста в Алматы после переноса состоится завтра. Несмотря на масштабную встречу артиста в аэропорту и большой интерес к его приезду, полного аншлага на Центральном стадионе, судя по всему, не будет. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Из 22 тысяч мест за несколько часов до начала шоу свободными оставались более 2 тысяч. При этом цены на билеты для мировой звезды выглядят относительно доступными — от 20 до 60 тысяч рублей.
Канье уже успел получить в Казахстане традиционный приём с угощениями, танцами и национальным колоритом. Теперь остаётся дождаться самого выступления — завтра станет понятно, удастся ли артисту собрать полный стадион.
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