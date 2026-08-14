На концерте Канье Уэста в Казахстане не будет солдаута

14 августа 2026, 21:20

Более 2 тысяч мест свободны на концерт Канье Уэста в Алматы

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Концерт Канье Уэста в Алматы после переноса состоится завтра. Несмотря на масштабную встречу артиста в аэропорту и большой интерес к его приезду, полного аншлага на Центральном стадионе, судя по всему, не будет. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».