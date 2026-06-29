Страсть на «Битве экстрасенсов» и соблазнение жениха Пугачевой: почему Вера Сотникова увела Кузьмина, а потом дала обет безбрачия

29 июня 2026, 17:59

Вера Сотникова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Именно она была той самой роковой женщиной, ради которой Владимир Кузьмин оставил Аллу Пугачёву. В девяностые годы актрису считали главным секс-символом эпохи и печатали на обложках глянцевых журналов. Гоша Куценко даже признавался, что выбрал профессию актёра из-за любви к ней. Однако за эффектной внешностью и громкими романами скрывалась непростая судьба. Вера Сотникова прошла в юности через унизительную бедность и боль предательства, но смогла не только выжить, но и стать счастливой бабушкой шестерых внуков. Как сложилась судьба кинодивы и почему она дала обет безбрачия, расскажет «Радио 1».





Содержание Когда терять нечего: взлёт после падений За что Вера Сотникова хотела свести счёты с жизнью Почему телеведущая не стала женой миллионера Вера, Кузьмин и Пугачёва: любовный треугольник 90-х глазами Сотниковой Кто тот самый мужчина, который стал звездой из-за любви к Вере Готова снять обет ради миллиардера: шутка или правда? Кто такой Михаил и почему его назвали в честь отца Веры

Когда терять нечего: взлёт после падений

За что Вера Сотникова хотела свести счёты с жизнью



Вера Сотникова с сыном (Фото: Инстаграм* @sotnikova4141)

«Мне было очень тяжело. Я даже хотела покончить с собой», — признавалась актриса в передаче «Судьба человека».

Почему телеведущая не стала женой миллионера

Страшные обвинения и колония в Брянске: Андрей Малахов выяснил, куда пропал 77-летний Юрий Куклачев. Правда о жизни клоуна

«Подумала: и что я буду там делать? Борщи варить?» — вспоминала она.

«Я всегда хотела ещё детей, но не получилось. Ну, значит, он был недостаточно смел. Не был уверен в себе и во мне. И я была в нём не уверена», — делилась Сотникова в программе.

Вера, Кузьмин и Пугачёва: любовный треугольник 90-х глазами Сотниковой



Вера Сотникова (Фото: Инстаграм* @sotnikova4141)

«Володя пригласил меня на танец. Помню, взял меня за талию и… замер. Музыка играет, я пытаюсь танцевать, а он стоит как вкопанный и глаз от меня отвести не может», — признавалась Сотникова.

«Это было интересно, страстно, творчески. Я поняла, что мне его очень не хватает», — рассказывала она.

Кто тот самый мужчина, который стал звездой из-за любви к Вере



Гоша Куценко (Фото: Инстаграм* @goshakutsenko_official)

«Она была моей единственной музой. Из-за любви к ней я стал актёром. И, кстати, все мои лучшие роли были сыграны благодаря ей», — откровенно поделился киноактёр.

Готова снять обет ради миллиардера: шутка или правда?

«Я устала от романов. Но если встречу какого-нибудь супермиллиардера, который оплатит все мои проекты, — готова снять обет», — пошутила звезда.

Кто такой Михаил и почему его назвали в честь отца Веры

«Это великое счастье. Из-за того, что я не насытилась своим сыном — пришлось в девять месяцев его оставить бабушке и уехать в Школу-студию МХАТ», — делится актриса.

«У меня голова кругом, когда дети все кричат — один говорит: «Бабушка, мы сейчас будем играть в полицейских», другой хочет, чтобы я была нарушителем границ… Как мне сейчас всё успеть?» — рассказывает звезда.