Страсть на «Битве экстрасенсов» и соблазнение жениха Пугачевой: почему Вера Сотникова увела Кузьмина, а потом дала обет безбрачия
Именно она была той самой роковой женщиной, ради которой Владимир Кузьмин оставил Аллу Пугачёву. В девяностые годы актрису считали главным секс-символом эпохи и печатали на обложках глянцевых журналов. Гоша Куценко даже признавался, что выбрал профессию актёра из-за любви к ней. Однако за эффектной внешностью и громкими романами скрывалась непростая судьба. Вера Сотникова прошла в юности через унизительную бедность и боль предательства, но смогла не только выжить, но и стать счастливой бабушкой шестерых внуков. Как сложилась судьба кинодивы и почему она дала обет безбрачия, расскажет «Радио 1».
Когда терять нечего: взлёт после паденийВера Сотникова родилась 19 июля 1960 года в Сталинграде. Сейчас этот город носит название Волгоград. Семья у девочки самая обычная: отец работал шихтовщиком на заводе, а мать была телефонисткой. Вера росла вместе с сестрой Галиной, которая в будущем и посоветовала ей поступать в театральное училище.
Первая попытка стать студенткой в Саратове закончилась провалом. Затем Вера попробовала свои силы в МГУ, но и там не сложилось. Девушка оказалась в ситуации, когда терять было уже нечего, и от безысходности она решила подать документы в Школу-студию МХАТ. Девушка совершенно не волновалась на экзамене, ведь уже не надеялась на успех. Однако её выступление очень понравилось актёру Андрею Мягкову, который сидел в комиссии, и Сотникову приняли сразу на курс самого Олега Ефремова. Так простая волгоградская девчонка оказалась в Москве, где началась совершенно новая жизнь.
За что Вера Сотникова хотела свести счёты с жизньюВ 17 лет Вера познакомилась с Юрием Никольским, который был старше на пять лет. Поклонник казался красивым, образованным и уверял, что работает реставратором в Пушкинском музее. Вера влюбилась без памяти и вскоре забеременела. Юрий предложил сделать аборт, но Сотникова категорически отказалась. Они расписались, и в 1978 году на свет появился сын Ян. Только потом выяснилась горькая правда. Никаким реставратором муж не был. На самом деле супруг работал обычным дворником, и Вере ничего не оставалось, как смириться с этим обманом. Она была готова на всё ради сохранения семьи.
Однако брак всё равно рухнул из-за постоянных пьянок и измен Никольского. В какой-то момент мужчина просто выгнал молодую мать с маленьким ребёнком на руках, оставив женщину без денег и жилья. Сотниковой пришлось отправить наследника Яна к матери в Волгоград, а самой продолжить учёбу в Школе-студии МХАТ.
«Мне было очень тяжело. Я даже хотела покончить с собой», — признавалась актриса в передаче «Судьба человека».Но Вера справилась и нашла силы жить ради сына.
Почему телеведущая не стала женой миллионераПосле развода личная жизнь артистки превратилась в вереницу бурных и громких романов. Саму себя телеведущая шутя называла «Казанова в юбке». Одним из первых увлечений после развода стал роман с актёром Андреем Соколовым. Молодые люди познакомились на съёмках фильма «Охота на сутенёра».
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Отношения развивались стремительно, однако Соколов оказался очень ревнивым и постоянно устраивал публичные скандалы. Вера не выдержала такого давления и ушла.
Вскоре в жизни роковой красавицы появился немецкий бизнесмен Эрнст Пиндур. Мужчина был старше и владел международным компьютерным холдингом. Бизнесмен купил ей квартиру в Москве и сделал предложение, но Вера отказалась, потому что не хотела превращаться в домохозяйку и уезжать в Германию.
«Подумала: и что я буду там делать? Борщи варить?» — вспоминала она.Затем был роман с актёром Владиславом Ветровым. Коллеги вместе играли в спектакле «Мастер и Маргарита», где Ветров исполнял роль Воланда, но и эта история закончилась довольно быстро. По словам Веры, партнёр относился к ней несерьёзно.
«Я всегда хотела ещё детей, но не получилось. Ну, значит, он был недостаточно смел. Не был уверен в себе и во мне. И я была в нём не уверена», — делилась Сотникова в программе.
Вера, Кузьмин и Пугачёва: любовный треугольник 90-х глазами СотниковойСамый громкий роман в жизни телеведущей случился в 1993 году. На светской вечеринке Вера познакомилась с Владимиром Кузьминым. В тот вечер музыкант общался с Аллой Пугачёвой и Александром Буйновым. После полуночи Примадонна уехала, а Владимир остался. Внимание певца сразу привлекла рыжеволосая красавица, и он пригласил девушку потанцевать.
«Володя пригласил меня на танец. Помню, взял меня за талию и… замер. Музыка играет, я пытаюсь танцевать, а он стоит как вкопанный и глаз от меня отвести не может», — признавалась Сотникова.Вера не подозревала, что у Кузьмина отношения с Пугачёвой. Если бы знала, то, по её собственному признанию, «ни-ни». Но она была в неведении, и между ними вспыхнул бурный роман.
«Это было интересно, страстно, творчески. Я поняла, что мне его очень не хватает», — рассказывала она.Ради Веры Кузьмин в итоге оставил Аллу Пугачёву. Пара прожила вместе семь лет. Сотникова познакомилась с детьми музыканта и наладила с ними хорошие отношения. А Владимир помог сыну своей возлюбленной — Яну — уехать учиться в Европу. Однако постепенно музыкант всё больше отдалялся.
Исполнителя «Симоны» интересовало исключительно творчество, и Вера чувствовала себя одинокой рядом с любимым человеком. Не выдержав эмоционального холода, Сотникова приняла решение уйти.
Кто тот самый мужчина, который стал звездой из-за любви к ВереПосле ухода от Кузьмина Сотникова начала отношения с продюсером Ренатом Давлетьяровым, но рассталась с ним через два года из-за его ревности. В дальнейшем актрисе приписывали романы с Данко и Гошей Куценко, который признавался, что избрал актёрскую стезю из-за любви к ней.
«Она была моей единственной музой. Из-за любви к ней я стал актёром. И, кстати, все мои лучшие роли были сыграны благодаря ей», — откровенно поделился киноактёр.Однако ни один из мужчин не стал для Веры спутником жизни.
Готова снять обет ради миллиардера: шутка или правда?Сейчас Вере Михайловне Сотниковой 65 лет. Актриса устала от бесконечных романов и громких историй. В эфире программы «Секрет на миллион» она призналась, что дала себе обет безбрачия.
«Я устала от романов. Но если встречу какого-нибудь супермиллиардера, который оплатит все мои проекты, — готова снять обет», — пошутила звезда.Несмотря на такие заявления, на проекте «Битва экстрасенсов» ведущая назвала себя свободной женщиной и даже проявила интерес к участнику Семёну Лескову. Однако, как отмечали телезрители, это не означает, что Сотникова ищет новую любовь. Её симпатия была скорее профессиональным любопытством к участнику шоу, чем поиском романтических отношений.
Кто такой Михаил и почему его назвали в честь отца ВерыГлавная радость Веры Сотниковой сегодня — 46-летний сын Ян и внуки. Молодой мужчина живёт в Звенигороде и работает в сфере общественного питания. В январе 2026 года у него появился на свет шестой ребёнок. Мальчика назвали Михаилом в честь отца актрисы. Сейчас у знаменитой бабушки пять внуков и одна внучка. Старшему Максиму уже 16 лет. Следом идут пятилетний Роман, четырёхлетние двойняшки Платон и Мирон, двухлетняя Полина и новорождённый Михаил.
«Это великое счастье. Из-за того, что я не насытилась своим сыном — пришлось в девять месяцев его оставить бабушке и уехать в Школу-студию МХАТ», — делится актриса.Телеведущая активно помогает большой семье финансово и проводит время с малышами, стараясь компенсировать время, которое ей пришлось провести вдали от сына в молодости ради карьеры. Хотя честно признаётся, что тяжело справляться с шестью детьми.
«У меня голова кругом, когда дети все кричат — один говорит: «Бабушка, мы сейчас будем играть в полицейских», другой хочет, чтобы я была нарушителем границ… Как мне сейчас всё успеть?» — рассказывает звезда.Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем после неудачной косметической процедуры и земельные споры с соседями, Вера Сотникова продолжает активно работать. Актриса ведёт телевизионные шоу, гастролирует с антрепризой и снимается в кино, пополнив свою фильмографию более чем 50 работами. В 2026 году артистка появилась в нескольких проектах, в том числе в сериале «Пятый угол».