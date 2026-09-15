Аскольду Запашному вызвали скорую из-за приступа аритмии

15 сентября 2026, 09:57

Аскольд Запашный (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

48-летнему артисту Аскольду Запашному ночью потребовалась экстренная медицинская помощь после внезапного ухудшения самочувствия. Об этом сообщает Mash.