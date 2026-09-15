Аскольду Запашному вызвали скорую из-за приступа аритмии
48-летнему артисту Аскольду Запашному ночью потребовалась экстренная медицинская помощь после внезапного ухудшения самочувствия. Об этом сообщает Mash.
Врачи прибыли на вызов, оказали помощь на месте и нормализовали состояние артиста. По сведениям канала, у Запашного выявили мерцательную аритмию.
Это хроническое нарушение сердечного ритма, при котором возможны приступы. После осмотра медики рекомендовали артисту в ближайшее время посетить профильного врача, пройти дополнительные обследования и скорректировать терапию.
Аскольд Запашный — артист, чье имя стало синонимом российского цирка. Он — хранитель вековых традиций легендарной династии и создатель новаторских шоу, кумир миллионов и фигура, чья публичная позиция вызывает споры. 27 сентября ему исполняется 49 лет.
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