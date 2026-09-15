Фигурист Дмитрий Соловьёв поделился милым снимком с новорождённым сыном

15 сентября 2026, 05:20

Фигурист Дмитрий Соловьёв опубликовал новый снимок с новорождённым сыном

Дмитрий Соловьёв и Дина Аверина с сыном (Фото: Instagram* @dmitry_solovyev)

Свежий кадр с новорождённым сыном появился в личном блоге фигуриста Дмитрия Соловьёва. Звездные родители все еще избегают показывать лицо малыша, но в целом продолжают публиковать фото, на которых присутствует самый маленький член семьи.