Фигурист Дмитрий Соловьёв поделился милым снимком с новорождённым сыном
Свежий кадр с новорождённым сыном появился в личном блоге фигуриста Дмитрия Соловьёва. Звездные родители все еще избегают показывать лицо малыша, но в целом продолжают публиковать фото, на которых присутствует самый маленький член семьи.
На новом снимке Соловьёв запечатлён с обнажённым торсом: одной рукой он держит смартфон, другой придерживает активного младенца. В подписи к фото спортсмен признался в любви к своей дорогой жене, гимнастке Дине Авериной, и назвал её мамочкой.
Подписчиков фотография умилила. Многие пожелали мальчику здоровья, счастья и быстрого взросления на радость родителям.
Напомним, что малыш появился на свет 29 августа. Он родился рано утром в Нижнем Новгороде, крохотного сына назвали Львом. Аверина, которая стала мамой впервые, призналась, что испытала огромное счастье.
Для Соловьёва этот ребёнок стал вторым, однако он отзывается о мальчике не менее эмоционально, чем супруга. По словам спортсмена, благодаря Льву семейная жизнь заиграла новыми красками — даже самые обычные прогулки наполнились большим смыслом. Они и до этого казались Соловьёву прекрасными, но в последние недели теплые чувства достигли новых высот.
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