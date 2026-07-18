«Надо нападать самим»: Маш Милаш решила брать инициативу в свои руки

18 июля 2026, 15:16

Блогер Маш Милаш рассказала, почему больше не ждёт первого шага от мужчин

Маш Милаш (Фото: Instagram* / @mash_milash_hub)

Блогер Мария Камова, известная как Маш Милаш, призналась, что пересмотрела свой подход к знакомствам. На VK Fest она рассказала, что больше не планирует ждать, пока мужчины сами проявят инициативу. Об этом сообщает Super.





По словам блогера, раньше она следовала совету психолога и старалась не делать первый шаг, но спустя год поняла, что такой подход ей не подходит.





«Мне психолог говорил: "Маша, не нужно нападать на мужчин, они должны сами проявляться". Я год ждала их проявления и поняла, что это не работает. Не каждый психолог знает, как мне надо. Поэтому сейчас, девочки, я считаю, что надо нападать самим, если вам кто-то нравится», — поделилась Камова.