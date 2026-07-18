«Надо нападать самим»: Маш Милаш решила брать инициативу в свои руки
Блогер Маш Милаш рассказала, почему больше не ждёт первого шага от мужчин
Блогер Мария Камова, известная как Маш Милаш, призналась, что пересмотрела свой подход к знакомствам. На VK Fest она рассказала, что больше не планирует ждать, пока мужчины сами проявят инициативу. Об этом сообщает Super.
По словам блогера, раньше она следовала совету психолога и старалась не делать первый шаг, но спустя год поняла, что такой подход ей не подходит.
«Мне психолог говорил: "Маша, не нужно нападать на мужчин, они должны сами проявляться". Я год ждала их проявления и поняла, что это не работает. Не каждый психолог знает, как мне надо. Поэтому сейчас, девочки, я считаю, что надо нападать самим, если вам кто-то нравится», — поделилась Камова.Маш Милаш отметила, что сейчас нечасто ходит на свидания, но уже придумала собственную стратегию поиска отношений. Блогер составила список из 15 мест, где собирается знакомиться с мужчинами, а весь процесс хочет превратить в новый эксперимент для подписчиков.