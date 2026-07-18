«Опять попала в больницу»: Екатерина Волкова рассказала о госпитализации

18 июля 2026, 15:26

Актриса Волкова впервые вышла в свет после больницы и рассказала о самочувствии

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovawolka)

Екатерина Волкова впервые после госпитализации появилась на публике и рассказала о проблемах со здоровьем. В беседе со «СтарХитом» актриса призналась, что причиной ухудшения состояния стал слишком плотный рабочий график.





По словам звезды, сначала она попала в больницу из-за синусита, после чего ей впервые сделали прокол. Несмотря на плохое самочувствие, Волкова планировала продолжить работу и отправиться на гастроли.





«Организм сказал: "Стоп!" У меня очень сложный гастрольный график. Я попала в больницу с синуситом. Мне впервые делали прокол. Но при этом я должна была всё равно вылететь на гастроли, так как я очень ответственный в этом плане человек», — рассказала актриса.