«Ассоциировать себя с этим не хотела»: Надя Сысоева вспомнила конфликт с Викторией Боней

08 октября 2026, 16:55

Надя Сысоева неожиданно раскрыла причину конфликта с Викторией Боней

Надя Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Надя Сысоева внезапно вернулась в соцсетях к давней истории, связанной с Викторией Боней. Артистка рассказала, почему во время съёмок реалити-шоу «Выжить в Дубае» категорически не хотела жить в одном доме с моделью.





В качестве причины Сысоева привела свои отношения с брендами, с которыми на тот момент сотрудничала. По словам артистки, её контракты подразумевали соблюдение определённых правил и имиджевых требований, поэтому поведение Бони она воспринимала как потенциальную угрозу собственной репутации.





«На тот момент у меня были контракты с Dior, Bulgury и Mercury, в которых есть четкие правила, культура и политика. Вика же, надев на себя откровенный фейк, вышла в этом на дорожку Каннского фестиваля и отметила реальные бренды, чем подпортила себе репутацию. Я же, как амбассадор, ассоциировать себя с этим не хотела и не могла», — утверждает Сысоева.