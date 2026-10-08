«Снятие ответственности»: Василий Копейкин раскрыл главный принцип съёмок у Бероева
Актёр Василий Копейкин рассказал о работе с режиссёром Егором Бероевым
Актёр Василий Копейкин поделился впечатлениями от работы с режиссёром Егором Бероевым.
В беседе с «Леди Mail» артист рассказал, что во время съёмок сериала «Марик» чувствовал себя комфортно на площадке. По словам Копейкина, большой актёрский опыт и насмотренность Бероева помогали ему в режиссуре.
«Егор не позволял никому халтурить, и в этом я с ним солидарен: халтура — это снятие с себя ответственности. Если ты взялся за что-то, значит, надо отдаваться своей работе на 100%», — заявил Василий Сергеевич.Актёр поблагодарил сценариста и за поддержку.
«Ощущал его поддержку, доверял ему, а он доверял мне, моим ощущениям и чувствам, кропотливо помогал в создании образа, делился своим опытом и ремеслом. Но главным фактором для меня было то, что не нужно было ничего изобретать, играть, нужно было жить. И я жил», — признался Копейкин.Он подчеркнул, что чувствовал доверие с обеих сторон.