Тело Кашпировского повезут на Украину через несколько стран: раскрыта стоимость перевозки
Доставка тела Анатолия Кашпировского на Украину может обойтись примерно в 2,5 млн рублей. В эту сумму входят транспортировка, оформление необходимых документов, цинковый гроб и другие обязательные процедуры. Об этом сообщает Mash.
Непосредственно перевозка стоит около 2 тысяч евро, еще примерно 500 евро придется заплатить за оформление документов. Отдельно оплачиваются герметичный цинковый вкладыш стоимостью около 15–25 тысяч рублей и бальзамирование, которое обойдется еще примерно в 8–16,5 тысячи рублей.
Тело планируют доставить в Винницу. Один из возможных маршрутов проходит через Беларусь и Польшу — расстояние составляет около 2 тысяч километров. В качестве альтернативы рассматривается путь через Армению и Грузию, затем Молдавию и далее на Украину.
Для пересечения границ потребуется внушительный пакет документов: свидетельство о смерти, справки о проведенном бальзамировании и отсутствии инфекционных заболеваний, подтверждение герметизации гроба, а также разрешение на транзит через Польшу. Оформление документов только на одной из сторон может занять до трех дней.
При этом ранее сам Кашпировский, по данным источника, просил после смерти кремировать его. Теперь же родственникам предстоит решить вопрос с доставкой тела и всеми необходимыми формальностями для его перевозки.
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