Тело Кашпировского повезут на Украину через несколько стран: раскрыта стоимость перевозки

08 октября 2026, 16:39

Перевозка тела Анатолия Кашпировского на Украину обойдется примерно в ₽2,5 млн

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* / @anatoly_kashpirovskiy)

Доставка тела Анатолия Кашпировского на Украину может обойтись примерно в 2,5 млн рублей. В эту сумму входят транспортировка, оформление необходимых документов, цинковый гроб и другие обязательные процедуры. Об этом сообщает Mash.