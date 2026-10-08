«Не было выбора»: Бенни Бланко рассказал, как Селена Гомес добилась ясности в отношениях

08 октября 2026, 16:20

Бенни Бланко разозлил фанатов Селены Гомес рассказом об их отношениях

Селена Гомес и Бенни Бланко (Фото: Instagram* / @selenagomez)

Поклонники Селены Гомес вновь раскритиковали Бенни Бланко после его очередного рассказа об отношениях с певицей. Пользователи Сети обратили внимание на то, что музыкант в своих историях нередко делает акцент на том, будто именно Селена проявляла инициативу и добивалась от него определённости. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





На этот раз обсуждение вызвал фрагмент подкаста, в котором Бланко рассказал о начале их романтических отношений. По словам продюсера, перед поездкой Селены в Нью-Йорк она напрямую поинтересовалась, кем они друг другу приходятся и что ей отвечать на вопросы об их отношениях.



Как утверждает Бенни, именно после этого разговора ему пришлось официально обозначить статус Селены как своей девушки.





«Она всё время спрашивала, в каком мы статусе. Я сказал: «Ты имеешь в виду?». Она сказала: «Я еду в Нью-Йорк, если кто-то спросит, что мне сказать?». Я сказал: «Не знаю». Она сказала: «Я спрашиваю тебя». Я понял, что она моя девушка, и у меня не было выбора», — сказал Бенни.