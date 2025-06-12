«Свое отработали»: Отар Кушанашвили отправил «Иванушек» на пенсию: что ответил Аполлонов?
Аполлонов ответил отправившему на пенсию «Иванушек» Кушанашвили
Скандальный журналист Отар Кушанашвили заявил в соцсетях, что группа «Иванушки International» уже «свое отработали». Он считает, что «у каждой эпохи свои переполохи». Вместе с тем ведущий «КАКОВО?!» поблагодарил музыкальный коллектив за творчество.
«Никто не обратит на них внимания, их больше нет, они растворились», — сказал Кушанашвили.При этом солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Аполлонов предложил Отару пари: если группа не сможет организовать концерт для школьников, то покинет сцену. Певец подчеркнул, что журналист знает коллектив почти 30 лет.
«Ты думаешь, что наша музыка не свежа и неактуальна? Ты прикалываешься? Могу с тобой замазать, что мы по-любому соберем концерт для зумеров-школьников, и ты в этом лично убедишься. Не придут — уйду со сцены. Но ты же этого не позволишь?» — задался вопросом Андрей, порекомендовав оппоненту сменить телефон для лучшего качества.Судя по улыбкам обоих, можно предположить, что речь, возможно, идет о своего рода пиаре. Перед этим Отар Кушанашвили высказывался о состоянии поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.