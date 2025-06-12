«Свое отработали»: Отар Кушанашвили отправил «Иванушек» на пенсию: что ответил Аполлонов?

12 июня 2025, 21:23

Аполлонов ответил отправившему на пенсию «Иванушек» Кушанашвили

Отар Кушанашвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандальный журналист Отар Кушанашвили заявил в соцсетях, что группа «Иванушки International» уже «свое отработали». Он считает, что «у каждой эпохи свои переполохи». Вместе с тем ведущий «КАКОВО?!» поблагодарил музыкальный коллектив за творчество.







«Никто не обратит на них внимания, их больше нет, они растворились», — сказал Кушанашвили.

«Ты думаешь, что наша музыка не свежа и неактуальна? Ты прикалываешься? Могу с тобой замазать, что мы по-любому соберем концерт для зумеров-школьников, и ты в этом лично убедишься. Не придут — уйду со сцены. Но ты же этого не позволишь?» — задался вопросом Андрей, порекомендовав оппоненту сменить телефон для лучшего качества.

