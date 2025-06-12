«Все расписано»: Ольга Бузова поделилась планами на лето

12 июня 2025, 22:53

Super: певица Ольга Бузова заявила, что у нее «всё лето расписано»

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в беседе с порталом Super, что у нее не будет летнего отпуска. Звезда пообщалась с журналистами в кулуарах фестиваля «Блогеры России» в Перми. Обозреватели отметили, что понятия «отпуск» в ее графике просто не существует.





