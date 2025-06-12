«Все расписано»: Ольга Бузова поделилась планами на лето

Super: певица Ольга Бузова заявила, что у нее «всё лето расписано»
Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в беседе с порталом Super, что у нее не будет летнего отпуска. Звезда пообщалась с журналистами в кулуарах фестиваля «Блогеры России» в Перми. Обозреватели отметили, что понятия «отпуск» в ее графике просто не существует.



«У меня всё лето расписано. К сожалению, а может и к счастью, отпуска у меня не будет. Но хотя бы раз в месяц на день-два я стараюсь выбираться», — сказала Бузова.


Знаменитость, по ее словам, все же смогла съездить в Суздаль. Об этой поездке она мечтала, поскольку ни разу там не была. Теледива подчеркнула, что «гештальт закрыла». Ольга резюмировала, что ей необходим отдых для наполнения и последующей отдачи любви и энергии слушателям и зрителям.

*Запрещен в РФ

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