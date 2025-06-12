«Нет, ее точно глупой не назовешь»: Пригожин заступился за Седокову после новостей о ее запретах Тимме
Продюсер Иосиф Пригожин заступился за певицу Анну Седокову
Продюсер Иосиф Пригожин заступился за певицу Анну Седокову после новостей о том, что она не давала Янису Тимме ставить фотографию его 6-летнего сына от первого брака на тумбочку.
Собеседник подчеркнул, что исполнительница пережила тяжелую утрату. По словам Пригожина, он часто отмечал, что многие звезды долго восстанавливаются после такого.
«…Их речь может хромать, настроение резко меняется, с ними тяжело общаться. Нет, ее точно глупой не назовешь. Седокова вполне разумна, просто сложный этап в жизни. Результаты ее стрессов мы и видим сейчас», — прокомментировал Пригожин Telegram-каналу ЗвездаПад.Накануне адвокат отца Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила Super, что Седокова запрещала почившему баскетболисту общаться с 6-летним сыном и даже ставить на тумбочку его фотографию. Янис Тимма скончался в декабре прошлого года. С тех пор между семьей спортсмена и артисткой происходят конфликты.
*Запрещен в РФ