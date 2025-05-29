Лиза Моряк впервые вышла в свет после рождения второго ребёнка – видео

29 мая 2025, 14:35

Сарик Андреасян и Лиза Моряк с детьми (фото: Instagram* @sarik_andreasyan)

Лиза Моряк впервые вышла в свет после рождения второго ребёнка. Соответствующие кадры представил Telegram-канал PEOPLETALK.





Актриса вместе с мужем Сариком Андреасяном и их старшей дочерью Элизабет посетили презентацию летнего меню в одном из столичных ресторанов.

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Напомним, что в начале мая у пары родилась вторая дочь. Девочку назвали Шарлиз.





«Её зовут Шарлиз и она наша дочь! В 7:42 утра 10.05.2025 она стремительно, но при этом спокойно появилась на свет. С момента нашего прибытия в больницу и до появления ребёнка прошло всего полтора часа. Нежное маленькое чудо со светлыми глазами и длинными пальчиками сделала нас ещё счастливее! Мы были вместе, крепко держались за руки и у нас были настоящие партнерские роды хотя мы и не планировали!», – поделилась радостной новостью Моряк в личном блоге.