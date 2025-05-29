«Настя любила Петю»: Татьяна Тарасова рассказала об Анастасии Заворотнюк в годовщину её смерти

29 мая 2025, 15:02

Татьяна Тарасова рассказала об Анастасии Заворотнюк в годовщину её смерти

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв (фото: РИА Новости/Анна Сергеева)

Татьяна Тарасова высказалась об актрисе, с которой работала вместе. Заслуженный тренер СССР назвала отношения Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва потрясающими.





Год назад, 29 мая 2024 года, не стало актрисы Анастасии Заворотюк. Она скончалась в возрасте 53 лет после длительной борьбы с глиобластомой – самой агрессивной опухолью головного мозга. У звезды осталась мама Валентина Борисовна, муж Пётр Чернышёв и трое детей: 29-летняя Анна, 24-летний Майкл и шестилетняя Мила.



В день годовщины смерти артистки Татьяна Тарасова заявила, что смерть Заворотнюк стала большой потерей для зрителей, для неё самой и для близких Анастасии. Заворотнюк была ведущей проектов «Танцы на льду» и «Ледниковый период» и работала вместе с тренером.





«Она тяжело болела. Не один год. Поэтому я знала, что она в тяжелом состоянии. Неожиданностью это не было, но это было большой печалью. Её друзья, знакомые, мы все потеряли очень хорошего человека, которого я лично очень любила. Мы долгие годы работали вместе. Вместе и рядом. Она была очень красивая, очень веселая и всегда улыбчивая», – поделилась Тарасова в беседе с VOICE.

«Запомнилась красота её неземная. И любовь к Пете. И их отношения потрясающие. Люди не оправляются от такого ни за год, ни за десять лет. От этой ситуации нельзя избавиться. Но он достойно живёт, работает, создаёт новые спектакли и воспитывает их дочку», – заключила Тарасова.