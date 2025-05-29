Раскрыты подробности свадьбы Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака: «Попросили самый дорогой вариант»
Для свадьбы Настя Ивлеева и Филипп Бегак сняли виллу в Крыму за 660 тысяч рублей
В декабре прошлого года блогер Настя Ивлеева и ее возлюбленный Филипп Бегак заключили брак в Мурманске. Вчера пара тайно сыграла свадьбу в Крыму.
Торжество звезды прошло скромно и без посторонних. Предположительно, на свадьбу не пригласили даже родных Ивлеевой и Бегака. Как минимум, маму Филиппа точно не позвали. Женщина сильно расстроилась из-за таких действий сына.
Свадьбу организовали в Крыму. Представитель блогера заранее пообщался с администрацией отеля и рассказал о цели прибытия на полуостров.
«Конечно, попросили самый дорогой вариант. Изначально описали цель приезда, рассказали о свадьбе, но «скромной». Я еще тогда подумала, мол, всем бы такие скромные праздники… В конце разговора попросили не рассказывать о том, кого ждем в гости», — отметила сотрудница отеля в беседе с Kp.ru.
Настя и Филипп забронировали не просто номер, а виллу класса «люкс». За три ночи в ней необходимо заплатить 660 тысяч рублей.
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