Раскрыты подробности свадьбы Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака: «Попросили самый дорогой вариант»

29 мая 2025, 14:31

Для свадьбы Настя Ивлеева и Филипп Бегак сняли виллу в Крыму за 660 тысяч рублей

Филипп Бегак и Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

В декабре прошлого года блогер Настя Ивлеева и ее возлюбленный Филипп Бегак заключили брак в Мурманске. Вчера пара тайно сыграла свадьбу в Крыму.





Торжество звезды прошло скромно и без посторонних. Предположительно, на свадьбу не пригласили даже родных Ивлеевой и Бегака. Как минимум, маму Филиппа точно не позвали. Женщина сильно расстроилась из-за таких действий сына.



Свадьбу организовали в Крыму. Представитель блогера заранее пообщался с администрацией отеля и рассказал о цели прибытия на полуостров.





«Конечно, попросили самый дорогой вариант. Изначально описали цель приезда, рассказали о свадьбе, но «скромной». Я еще тогда подумала, мол, всем бы такие скромные праздники… В конце разговора попросили не рассказывать о том, кого ждем в гости», — отметила сотрудница отеля в беседе с Kp.ru.