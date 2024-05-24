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«Люди путают счастье с оргазмом»: жизнь Ларисы Гузеевой, муж-наркоман, роман с Нагиевым

Подробности личной жизни Ларисы Гузеевой
24 мая 2024, 05:30
Фото: РИА Новости / Валерий Левитин

Фото: РИА Новости / Валерий Левитин

23 мая актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева отмечает 65-летни юбилей. Гузеева помогает найти пару множеству желающий, и не просто так — сама артистка имеет опыт в делах любовных.
В материале «Радио 1» расскажем о жизни Гузеевой: с какими трудностями она сталкивалась на своём пути и как обрела счастье.

Детство и юность Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева родилась в поселке Буртинском Беляевского района Оренбургской области. До пяти лет ее воспитывала мать, которая работала учительницей истории в местной школе, и отчим. Своего родного отца она никогда не видела. Гузееву воспитывали в строгости, из-за чего она устраивала бунты.



«Многое запрещалось, многое скрывалось. До десятого класса мой отчим выставлял меня из комнаты, когда по телевизору показывали фильмы с поцелуями. Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести», — рассказывала Гузеева в интервью «КП».
Родители пытались насильно привить манеры девочке, но вместо этого Лариса взбунтовалась, как и многие подростки.

Она рассказывала, как не ненавидела школу, любила курить, ругаться матом, краситься и носить короткие юбки. За это её мать в учительской «линчевали у позорного столба».

В старших классах Гузеева впервые влюбилась: школьный красавчик с длинными ресницами и золотистыми волосами покорил ее. В тот момент звезда выделялась среди ровесниц своей худобой и красотой, но парень обращал внимания на нее. Тогда Лариса решилась признаться в своих чувства, написав молодому человеку письмо. Но юноша разозлился и сказал не писать ему глупые записки.

После школы Гузеева для себя поняла, что в Оренбургской области ей делать нечего и пора покорять Москву. Она переехала в столицу и планировала поступить на инженера. Однако жизнь приняла неожиданный поворот, когда девушка влюбилась в экстравагантного рокера Сергея Курехина.

Скандальный музыкант быстро влюбил в себя юную бунтарку, которую даже не смутило наличие детей у мужчины. Но, вместо отцовства он предпочитал музыку и кутеж.

Тогда Курехин гастролировал с собственной рок-группой «Поп-механика», и Лариса отправилась с ним в Санкт-Петербург. Там Гузеева поступила в театральный институт.

За четыре года отношений «любовь прошла», музыкант частенько обидно подшучивал над «провинциальностью» Гуеевой, а затем и вовсе начал ухаживать за новой возлюбленной.

Проблемы с деньгами

Гузеева говорила, что в молодости она испытывала финансовые трудности. Как рассказала телеведущая, она стеснялась нехватки денег, так как ее окружали дети богатых родителей.

Телеведущая поделилась, что сильно стыдилась бедности и была робким ребенком. Невзирая на это, как призналась Гузеева, у нее было чувство вкуса и она умела красиво одеваться даже без больших денег.
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Первая роль

После окончания института Ларису Гузееву распределили в Оренбургский областной драматический театр. Актриса не захотела возвращаться на малую родину, поскольку к тому моменту уже начала сниматься в кино.

Впервые на экранах она появилась в эпизодической роли в детективе Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979). Но настоящую популярность Гузеевой принесла роль Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс».

Есть версия, что в выборе актрисы для фильма помог актер Сергей Шакуров. Гузеева тогда училась на четвертом курсе ЛГИТМиК и встречалась с Шакуровым — на тот момент уже довольно известным. Мужчина старшее ее на 17 лет.

Тогда Рязанов пригласил его на роль Паратова в «Жестоком романсе». Шакуров согласился, при этом потребовал, что его возлюбленной тоже необходимо выделить роль.

Сам Шакуров в последний момент от съемок отказался, поскольку получил долгожданную роль Сирано де Бержерака в театре Станиславского, и роль в «Жестоком романсе» исполнил Никита Михалков. Спустя непродолжительное время отношения распались.

Муж-наркоман и роман с Нагиевым

Во время съемок в фильме «Соперницы» Лариса Гузеева обратила внимание на Илью Дренова — привлекательного ассистента оператора. Все знакомые удивились выбору артистки: Ларису окружали толпы поклонников, а она начала встречаться с пьющим мужчиной, да еще и отсидевшим за кражу. Через время они поженились.

Уже в браке Лариса Гузеева узнала, что Дренов помимо алкоголизма, страдает от наркомании. Это стало настоящим шоком для актрисы. Мужчина также периодически избивал супругу.

Справиться с тяготами такого барка помогал Дмитрий Нагиев. Между ними завязался коротки роман после «тусовки» в кафе Дома журналистов, после которой они оказались в одной постели. Спустя время жена Нагиева узнала о беременности. Гузеева не стала разрушать семью и оставила артиста.

Супруг продолжал принимать наркотики, и в 1991 году Гузеева подала на развод. Спустя время тело Ильи обнаружили в одном из парков города.

После смерти бывшего супруга Лариса Гузеева начала злоупотреблять алкоголем. Звезда и раньше не была фанаткой ЗОЖ, но неудачный брак надломил артистку. Выбраться из ямы ей помогло желание родить.
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Второй и третий брак Гузеевой

В 1991 году на съемках картины «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили актриса познакомилась со своим вторым супругом — сценаристом Кахой Толордавой. После завершения съемок пара вернулась в Ленинград, в апреле 1992 года они поженились, а спустя несколько дней после свадьбы у молодоженов родился сын Георгий.

«Первый учит, от второго рожаешь, третий — для любви»


Спустя 7 лет брака они развелись и Толордава уехал обратно в Тбилиси, а Лариса Гузеева с сыном и матерью — в Москву.

Третьего супруга, Игоря Бухарова, Гузеева знала еще в студенческие годы, но не замечала его из-за амбиций и карьеры. После переезда в российскую столицу, Гузеева обратилась к мужчине за помощью из-за травмы сына. На тот момент Бухаров уже был успешным предпринимателем. В 1999 году они поженились, а через год у них родилась дочь Ольга.

За 20 лет брака пара переживала кризис, но развода удалось избежать.

«Мы вместе уже 20 лет, всякое бывает. Наши мозги включились, мы решили не смешить страну. То, что произошло с нами, пережить можно, но семейный кризис еще не преодолен. Слава Богу, мы со всем разобрались, развода не будет», — поделилась актриса.
Она заявила, что теперь для нее счастье заключается в спокойствии. Несмотря на ссоры с мужем, им всегда хочется домой, «друг к дружке».

«Те люди, которые говорят, что счастье — это миг, путают его с оргазмом. Счастье — это длительный отрезок времени, когда осознаешь, что счастлив. У меня так оно и есть. Бурные эмоции мне больше не нужны, объелась я этим, получила в избытке, сверх меры. Конечно, в силу своего характера пью у мужа кровь, но для меня никого нет лучше. И я очень боюсь его потерять…», — заключила Гузеева.
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#сын
«До восьми лет»: Юрист рассказала, за какой цветок на даче можно попасть в тюрьму
«Прайм»: дачников могут оштрафовать или посадить в тюрьму за выращивание ипомеи
24 мая 2024, 06:35

Фото: istock / Abdulkadir ARSLAN

За выращивание на дачном участке вьюнка, или ипомеи трехцветной, которое содержит вещество эргин, может быть серьезные наказания, вплоть до уголовной ответственности. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.
Как утверждает юрист, недавно российской ввело законодательство наказание за выращивание этого растения.

По закону, за выращивание от 10 до 11 растений можно попасть в места лишения свободы на 2 года, а за 100 и более цветов — до 8 лет тюремного заключения.

Садоводов, которые занимаются выращиванием этого цветка, могут преследовать по статье 231 Уголовного кодекса РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

Как считает Кудерко, суд может квалифицировать наличие более десяти растений как крупный размер, а более ста корней ипомеи — как особо крупный размер. Стоит отметить, что «источник» появления растения также может повлиять. Имеется в виду, выросли ли растения самостоятельно или были намеренно посажены владельцами участка.

Собственникам участков, на которых завелась запрещенная растительность, стоит его уничтожить, подытожила эксперт.

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«Генерала подставили»: Жена замначальника Генштаба Шамарина выдвинула свою версию ареста
«Известия»: супруга замначальника Генштаба Шамарина заявила, что его подставили
24 мая 2024, 06:15

Фото: istock / Atstock Productions

Супруга замначальника Генштаба, начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина Елизавета заявила, что ее мужа подставили.
235-й гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца Шамарина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщил источник «Известий», деньги Шамарину одолжил знакомый, после чего на генерала написали заявление сослуживцы. Женщина отметила, что деньги предназначались в качестве подарка на свадьбу сына и были переданы мужу незадолго до его ареста.

Для подтверждения своих слов супруга офицера указала на показания его сослуживцев, которые говорят, что Шамарин сам попросил деньги.

Ранее сообщалось, что суд арестовал главу управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Мужчинам с большим животом назвали лучшие позы в сексе
24 мая 2024, 04:04

Фото: istock / spukkato

Психотерапевт, занимающаяся вопросами сексуальной жизни, Памела Стивенсон Коннолли, рассказала мужчинам с большим животом оптимальные позы для занятия сексом. Советы эксперта публикует The Guardian.
За советом к Стивенсон Коннолли обратился мужчина, испытывающий трудности в интимной жизни. Он призанлся, что в последнее время у них с супругой пропал интерес к сексу, поскольку заниматься им становится сложенее: у него большой живот, а у жены болят колени.

Коннолли в ответ на письмо мужчины перечислила позы, подходящие паре, который учитывают их способности и особенности фигуры. Первой позицией психотерапевт назвала миссионерскую, при которой женщина может расслабить колени.

«Чтобы не мешал живот, откиньте корпус назад», — порекомендовала Коннолли.
Она добавила, прежде «тестировать» эту позу на практике, стоит потренироваться на мягкой поверхности, чтобы подготовить мышцы.

Эксперт также назвала подходящей позицию «наездницы» или «обратной наездницы», а также позу, когда партнерша лежит на спине на краю кровати. Она пояснила, что секс в положении «ложки» может оказаться крайне удобен, но мужчине также необходимо выгнуть спину, чтобы живот не мешал.

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#психотерапевт
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Громкий арест замначальника Генштаба: чем известен генерал Шамарин, что сделал
Замглавы Генштаба Шамарин арестован за крупную взятку: биография, что известно
24 мая 2024, 04:00

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны России произошел еще один арест. 235-й гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Он также занимает пост начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Что известно об аресте и самом Шамарине — в материале «Радио 1».


Биография Шамарина

Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.

С 1992 года служил на постах от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи бригады связи (узловой) Дальневосточного военного округа. С декабря 2010 года – заместитель начальника штаба Восточного военного округа по связи. С 2021 года — начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель главы Генштаба.

Руководил внедрением сетевых и информационных технологий. На сайте Минобороны России указано, что помимо «традиционных подходов к их созданию в рамках плановых работ по государственному оборонному заказу» были использованы подходы, которые основываются на «инициативных разработках предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В феврале 2024 года также получил награду медалями военнослужащих группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации.
Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин
Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин

Арест замначальника Генштаба генерала Шамарина

Согласно сведеньям источника «Коммерсанта», Шамарин замешан в деле о «предполагаемых махинациях». Он также подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

«22 мая Шамарину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Статья часть 6 ст. 290 УК (получение взятки)», — сообщили в суде.
По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Арест Шамарина вызвал поддержку военкоров и военных блогеров. А по аресту Попова они по-прежнему поддерживают Попова. Арест Тимура Иванова они поддержали такими аплодисментами, что эхо их слышно до сих пор. Они, как правило, транслируют мнение офицерского корпуса армии России», — написал политолог Сергей Марков в своём Телеграм-канале.
Как сообщает «Ъ», Шамарина задержали рано утром в многоэтажке на улице Полины Осипенко в Москве. У него дома был проведён обыск, но крупных сумм денег, дорогих часов и прочих ценностей не обнаружили.

Изъяли только машину марки Mercedes, которую, по некоторым сведеньям, купили в кредит. Автомобиль стоимостью 14 миллионов рублей уже арестовали для погашения ущерба по уголовному делу.

По версии СК, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года генерал Шамарин получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главбуха общества Елены Гришиной взятки в размере 36 миллионов рублей. В обмен Шамарин должен был обеспечить «увеличение объема поставляемой продукции» по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и «общее покровительство».

Следствие считает, что фигурант Шамарин распорядился деньгами на своё усмотрение.

Как пишет издание, сам генерал уверен, что его уголовное преследование связано со стремлением снять его с должности.

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#взятка
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За маскировку номеров автомобиля будут наказывать строже
В ГД внесли законопроект о лишении прав за управление авто со скрытым номером
24 мая 2024, 00:30

Фото: istock / Ivan Reshetnikov

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на полтора года за сокрытие номеров. Соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке указано, что законопроект коснется специальных устройств, которые позволяют скрыть автомобильный регистрационный номер. Если правонарушение выявлено, водителю грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет, а также изъятие устройства.

Инициаторы проекта отметили, что в период с 2018 по 2023 год число правонарушений по статье «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» КоАП выросло в 1,5 раза.

Ранее подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#правительство
#законопроект
#коап
#автомобили
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«Добиться сквирта»: сексолог раскрыла, чем может закончиться струйный оргазм
24 мая 2024, 00:00

Фото: iStock/photographer

В последние годы струйный оргазм (сквирт) стал самой горячей интимной темой. Но, несмотря на свою популярность, так и остаётся необъяснимой загадкой. О нем немало пишут, но его существование до сих пор ставится некоторыми под сомнение.
Считается, что сквирт — одна из разновидностей женского оргазма, по интенсивности превосходящая многие другие. Существует ли струйный оргазм на самом деле, в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог, блогер Ольга Савская.

Во время всех оргазмов происходит мышечное сокращение. Пытаться добиться сквирта — это причинять насильственное действие на мочевой пузырь, пытаясь через него достать клитор, пояснила эксперт.

Ольга рассказала, что в ассоциации сексологов, в которой она состоит, очень часто разбирают последствия струйного оргазма.

«Приходят женщины с разорванной уретрой, с недержанием, воспалительными процессами. Побочных действий очень много», — пояснила она.

Сексолог отметила, что до этого был «бум» на продажу курсов «по достижению оргазма», а теперь «по достижению сквирта».

«Продают много курсов, а то что это причиняет реальный вред женщине, никто не говорит», — заключила она.

Ранее Ольга Савская рассказала, почему женщины не могут достичь оргазма, насколько важна прелюдия и почему девушка сама несет ответственность за его получение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщины
#блогер
#девушка
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В Подмосковье льготники оформили уже 15 тыс. заявок на путёвки в детские лагеря
23 мая 2024, 22:51

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковные льготники с начала года оформили более 15 тыс. заявок на путёвки в детские лагеря. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Получить льготную путёвку в подмосковный лагерь можно онлайн на региональном портале госуслуг. Бесплатная путёвка предоставляется раз в год детям льготной категории от 7 до 15 лет включительно. Такая путёвка положена детям из малообеспеченных или многодетных семей; оставшимся без попечения родителей; сиротам; детям с ограниченными возможностями здоровья, а также находящимся в трудной жизненной ситуации», – уточнили в министерстве.
Услуга «Отдых детей в каникулярное время» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» – «Организация отдыха». Чтобы получить путёвку, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить нужные документы.

Также организовать отдых детей поможет мобильное приложение «Добродел».

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#подмосковье
#московская область
#дети
#отдых
#льготники
#путёвки
#мингосуправления мо
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Подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги
23 мая 2024, 21:44

Фото: пресс-служба Минэкологии / А. Ульянов

Автомобилистам в Подмосковье следует быть предельно внимательными из-за участившихся в последнее время случаях выхода лосей на дороги. Это связано с начавшейся у сохатых весенне-летней миграцией, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Лось – крупнейший представитель своего семейства. Столкновение с ним не обещает ничего хорошего и автомобилисту, и самому животному. Сейчас аварии с участием сохатых в регионе участились. Это связано с тем, что животные пересекают дороги в поисках пищи. Кроме того, их виновниками выхода на автотрассы могут быть назойливые кровососущие насекомые», – пояснил глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.
Весна – пора появления растений. Сохатые не отличаются сообразительностью, но у них сильно развиты инстинкты. Если лось, особенно молодой, задумает отыскать что-нибудь съестное, он будет готов отправиться даже через оживлённую автотрассу. Особенно внимательными водителям следует быть вечером и ночью, когда видимость уменьшается. В этих случаях рекомендовано включать противотуманные фары с рассеивающим светом.

Как напомнили в министерстве, за сбитое животное водителю грозит административное наказание штрафа. За гибель лося он составляет 80 тыс. рублей, за кабана – 30 тыс., а за благородного оленя – 70 тыс. рублей.

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#тихон фирсов
#автомобили
#автомобилисты
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#пдд
#подмосковье
#московская область
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Жильцов муниципальных квартир Богородского округа переселили за неоплату ЖКУ
23 мая 2024, 20:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Богородском городском округе за последние пять лет жильцов 42 муниципальных квартир переселили в меньшие. Причиной стала длительная неоплата коммунальных услуг. Суммарно задолженности превысила 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Цели оставить людей без жилья нет. Главная задача – побудить должников соблюдать закон, вовремя оплачивать коммунальные услуги», – пояснила начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью населения администрации Богородского городского округа Татьяна Попова.
С 2019 года было подано 164 судебных иска на выселение. Жители 42 муниципальных квартир пошли на переселение, но большинство нашло способ выплатить хотя бы часть долга.
«Например, мужчина отказался платить и выселился из-за задолженности в 54 тыс. рублей. Другая семья не платила за квартиру более 20 лет и накопила долгов на 2 млн. рублей. Кто-то находит средства и разом оплачивает 300 тыс., кто-то выплачивает долг постепенно. Но есть и те, кто принципиально отказывается платить. Таких по решению суда и переселяют в небольшие комнаты бывших общежитий, размером не менее 6 кв. м.», – расссказала Попова.
В этом году администрация округа подала в суд еще девять исковых заявлений о выселении неплательщиков, суммарный долг которых составил почти 4 млн рублей.

Выселение из социального жилья предусмотрено статьёй 90 Жилищного кодекса России. Однако выселение – это крайняя мера, которая применяется, только если предупреждения, разъяснения и отключение коммунальных услуг не помогают, отметили в МинЖКХ.

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