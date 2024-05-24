«Люди путают счастье с оргазмом»: жизнь Ларисы Гузеевой, муж-наркоман, роман с Нагиевым

Фото: РИА Новости / Валерий Левитин
23 мая актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева отмечает 65-летни юбилей. Гузеева помогает найти пару множеству желающий, и не просто так — сама артистка имеет опыт в делах любовных.
В материале «Радио 1» расскажем о жизни Гузеевой: с какими трудностями она сталкивалась на своём пути и как обрела счастье.
Она рассказывала, как не ненавидела школу, любила курить, ругаться матом, краситься и носить короткие юбки. За это её мать в учительской «линчевали у позорного столба».
В старших классах Гузеева впервые влюбилась: школьный красавчик с длинными ресницами и золотистыми волосами покорил ее. В тот момент звезда выделялась среди ровесниц своей худобой и красотой, но парень обращал внимания на нее. Тогда Лариса решилась признаться в своих чувства, написав молодому человеку письмо. Но юноша разозлился и сказал не писать ему глупые записки.
После школы Гузеева для себя поняла, что в Оренбургской области ей делать нечего и пора покорять Москву. Она переехала в столицу и планировала поступить на инженера. Однако жизнь приняла неожиданный поворот, когда девушка влюбилась в экстравагантного рокера Сергея Курехина.
Скандальный музыкант быстро влюбил в себя юную бунтарку, которую даже не смутило наличие детей у мужчины. Но, вместо отцовства он предпочитал музыку и кутеж.
Тогда Курехин гастролировал с собственной рок-группой «Поп-механика», и Лариса отправилась с ним в Санкт-Петербург. Там Гузеева поступила в театральный институт.
За четыре года отношений «любовь прошла», музыкант частенько обидно подшучивал над «провинциальностью» Гуеевой, а затем и вовсе начал ухаживать за новой возлюбленной.
Телеведущая поделилась, что сильно стыдилась бедности и была робким ребенком. Невзирая на это, как призналась Гузеева, у нее было чувство вкуса и она умела красиво одеваться даже без больших денег.
Впервые на экранах она появилась в эпизодической роли в детективе Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979). Но настоящую популярность Гузеевой принесла роль Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс».
Есть версия, что в выборе актрисы для фильма помог актер Сергей Шакуров. Гузеева тогда училась на четвертом курсе ЛГИТМиК и встречалась с Шакуровым — на тот момент уже довольно известным. Мужчина старшее ее на 17 лет.
Тогда Рязанов пригласил его на роль Паратова в «Жестоком романсе». Шакуров согласился, при этом потребовал, что его возлюбленной тоже необходимо выделить роль.
Сам Шакуров в последний момент от съемок отказался, поскольку получил долгожданную роль Сирано де Бержерака в театре Станиславского, и роль в «Жестоком романсе» исполнил Никита Михалков. Спустя непродолжительное время отношения распались.
Уже в браке Лариса Гузеева узнала, что Дренов помимо алкоголизма, страдает от наркомании. Это стало настоящим шоком для актрисы. Мужчина также периодически избивал супругу.
Справиться с тяготами такого барка помогал Дмитрий Нагиев. Между ними завязался коротки роман после «тусовки» в кафе Дома журналистов, после которой они оказались в одной постели. Спустя время жена Нагиева узнала о беременности. Гузеева не стала разрушать семью и оставила артиста.
Супруг продолжал принимать наркотики, и в 1991 году Гузеева подала на развод. Спустя время тело Ильи обнаружили в одном из парков города.
После смерти бывшего супруга Лариса Гузеева начала злоупотреблять алкоголем. Звезда и раньше не была фанаткой ЗОЖ, но неудачный брак надломил артистку. Выбраться из ямы ей помогло желание родить.
Спустя 7 лет брака они развелись и Толордава уехал обратно в Тбилиси, а Лариса Гузеева с сыном и матерью — в Москву.
Третьего супруга, Игоря Бухарова, Гузеева знала еще в студенческие годы, но не замечала его из-за амбиций и карьеры. После переезда в российскую столицу, Гузеева обратилась к мужчине за помощью из-за травмы сына. На тот момент Бухаров уже был успешным предпринимателем. В 1999 году они поженились, а через год у них родилась дочь Ольга.
За 20 лет брака пара переживала кризис, но развода удалось избежать.
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Детство и юность Ларисы ГузеевойЛариса Гузеева родилась в поселке Буртинском Беляевского района Оренбургской области. До пяти лет ее воспитывала мать, которая работала учительницей истории в местной школе, и отчим. Своего родного отца она никогда не видела. Гузееву воспитывали в строгости, из-за чего она устраивала бунты.
«Многое запрещалось, многое скрывалось. До десятого класса мой отчим выставлял меня из комнаты, когда по телевизору показывали фильмы с поцелуями. Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести», — рассказывала Гузеева в интервью «КП».Родители пытались насильно привить манеры девочке, но вместо этого Лариса взбунтовалась, как и многие подростки.
Она рассказывала, как не ненавидела школу, любила курить, ругаться матом, краситься и носить короткие юбки. За это её мать в учительской «линчевали у позорного столба».
В старших классах Гузеева впервые влюбилась: школьный красавчик с длинными ресницами и золотистыми волосами покорил ее. В тот момент звезда выделялась среди ровесниц своей худобой и красотой, но парень обращал внимания на нее. Тогда Лариса решилась признаться в своих чувства, написав молодому человеку письмо. Но юноша разозлился и сказал не писать ему глупые записки.
После школы Гузеева для себя поняла, что в Оренбургской области ей делать нечего и пора покорять Москву. Она переехала в столицу и планировала поступить на инженера. Однако жизнь приняла неожиданный поворот, когда девушка влюбилась в экстравагантного рокера Сергея Курехина.
Скандальный музыкант быстро влюбил в себя юную бунтарку, которую даже не смутило наличие детей у мужчины. Но, вместо отцовства он предпочитал музыку и кутеж.
Тогда Курехин гастролировал с собственной рок-группой «Поп-механика», и Лариса отправилась с ним в Санкт-Петербург. Там Гузеева поступила в театральный институт.
За четыре года отношений «любовь прошла», музыкант частенько обидно подшучивал над «провинциальностью» Гуеевой, а затем и вовсе начал ухаживать за новой возлюбленной.
Проблемы с деньгамиГузеева говорила, что в молодости она испытывала финансовые трудности. Как рассказала телеведущая, она стеснялась нехватки денег, так как ее окружали дети богатых родителей.
Телеведущая поделилась, что сильно стыдилась бедности и была робким ребенком. Невзирая на это, как призналась Гузеева, у нее было чувство вкуса и она умела красиво одеваться даже без больших денег.
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Первая рольПосле окончания института Ларису Гузееву распределили в Оренбургский областной драматический театр. Актриса не захотела возвращаться на малую родину, поскольку к тому моменту уже начала сниматься в кино.
Впервые на экранах она появилась в эпизодической роли в детективе Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979). Но настоящую популярность Гузеевой принесла роль Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс».
Есть версия, что в выборе актрисы для фильма помог актер Сергей Шакуров. Гузеева тогда училась на четвертом курсе ЛГИТМиК и встречалась с Шакуровым — на тот момент уже довольно известным. Мужчина старшее ее на 17 лет.
Тогда Рязанов пригласил его на роль Паратова в «Жестоком романсе». Шакуров согласился, при этом потребовал, что его возлюбленной тоже необходимо выделить роль.
Сам Шакуров в последний момент от съемок отказался, поскольку получил долгожданную роль Сирано де Бержерака в театре Станиславского, и роль в «Жестоком романсе» исполнил Никита Михалков. Спустя непродолжительное время отношения распались.
Муж-наркоман и роман с НагиевымВо время съемок в фильме «Соперницы» Лариса Гузеева обратила внимание на Илью Дренова — привлекательного ассистента оператора. Все знакомые удивились выбору артистки: Ларису окружали толпы поклонников, а она начала встречаться с пьющим мужчиной, да еще и отсидевшим за кражу. Через время они поженились.
Уже в браке Лариса Гузеева узнала, что Дренов помимо алкоголизма, страдает от наркомании. Это стало настоящим шоком для актрисы. Мужчина также периодически избивал супругу.
Справиться с тяготами такого барка помогал Дмитрий Нагиев. Между ними завязался коротки роман после «тусовки» в кафе Дома журналистов, после которой они оказались в одной постели. Спустя время жена Нагиева узнала о беременности. Гузеева не стала разрушать семью и оставила артиста.
Супруг продолжал принимать наркотики, и в 1991 году Гузеева подала на развод. Спустя время тело Ильи обнаружили в одном из парков города.
После смерти бывшего супруга Лариса Гузеева начала злоупотреблять алкоголем. Звезда и раньше не была фанаткой ЗОЖ, но неудачный брак надломил артистку. Выбраться из ямы ей помогло желание родить.
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Второй и третий брак ГузеевойВ 1991 году на съемках картины «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили актриса познакомилась со своим вторым супругом — сценаристом Кахой Толордавой. После завершения съемок пара вернулась в Ленинград, в апреле 1992 года они поженились, а спустя несколько дней после свадьбы у молодоженов родился сын Георгий.
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Спустя 7 лет брака они развелись и Толордава уехал обратно в Тбилиси, а Лариса Гузеева с сыном и матерью — в Москву.
Третьего супруга, Игоря Бухарова, Гузеева знала еще в студенческие годы, но не замечала его из-за амбиций и карьеры. После переезда в российскую столицу, Гузеева обратилась к мужчине за помощью из-за травмы сына. На тот момент Бухаров уже был успешным предпринимателем. В 1999 году они поженились, а через год у них родилась дочь Ольга.
За 20 лет брака пара переживала кризис, но развода удалось избежать.
«Мы вместе уже 20 лет, всякое бывает. Наши мозги включились, мы решили не смешить страну. То, что произошло с нами, пережить можно, но семейный кризис еще не преодолен. Слава Богу, мы со всем разобрались, развода не будет», — поделилась актриса.Она заявила, что теперь для нее счастье заключается в спокойствии. Несмотря на ссоры с мужем, им всегда хочется домой, «друг к дружке».
«Те люди, которые говорят, что счастье — это миг, путают его с оргазмом. Счастье — это длительный отрезок времени, когда осознаешь, что счастлив. У меня так оно и есть. Бурные эмоции мне больше не нужны, объелась я этим, получила в избытке, сверх меры. Конечно, в силу своего характера пью у мужа кровь, но для меня никого нет лучше. И я очень боюсь его потерять…», — заключила Гузеева.Читайте также:
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