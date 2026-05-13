Аукционный дом выставил на продажу рентгеновские снимки органов Мэрилин Монро
К столетию Мэрилин Монро аукционный дом выставил на продажу рентгеновские снимки органов актрисы. Об этом сообщает Telegram-канал «Starhit.ru».
Медицинские работники сделали эти снимки в лос-анджелесской больнице «Кедры Ливана» в 1952 и 1954 годах. Аукцион включает в себя рентген желчного пузыря, толстого кишечника, грудной клетки и таза Монро.
Организаторы оценили каждый снимок в сумму от одной до двух тысяч долларов. На текущий момент лидирует рентген грудной клетки: потенциальные покупатели предлагают за него около 2,25 тысячи долларов. Помимо медицинских снимков, аукционный дом выставил на торги личные письма актрисы, сценарии с её пометками, косметику, предметы одежды и другие личные вещи Мэрилин Монро.
