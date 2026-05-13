«Мне с головой хватает»: Дана Борисова высказалась о второй беременности
В беседе с Общественной Службой Новостей Дана заявила, что информацию о её беременности распространили средства массовой информации, но она эти сведения не подтверждает.
«Жёлтая пресса, узнав о том, что мой экс-супруг Максим Аксёнов стал в третий раз отцом, посчитали, что могут приписывать эти заслуги и мне в том числе. Только вот я никакого отношения к пополнению в его семье не имею. Мне с головой хватает Полины. Второго ребёнка я не потянула бы ни за что», — рассказала телеведущая.Борисова отметила, что некоторые СМИ искажают информацию, которая появляется в сети.
«Переврали информацию полностью, сделали меня беременной и хайпуют на просмотрах», — возмутилась теледива.Она сопроводила свои слова пословицей: «Слышат звон, да не знают, где он».