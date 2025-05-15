Авербух извинился за скандальные слова об Арзамасовой

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)
Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух извинился за слои слова, сказанные в адрес супруги актрисы Елизаветы Арзамасовой. Фигурист обратился к подписчикам в своем Telegram-канале.
«В интервью я сказал, что 15 лет — это уже не ребенок, что это женщина, и у нее все было. Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость», — пояснил спортсмен.
Авербух подчеркнул, что он не имел в виду никакого сексуального подтекста. Так фигурист хотел донести, что Арзамасова в свои 15 лет была интересной и самостоятельной личностью, которая могла много трудиться и ставить цели.
Читайте также:
«Охать и ахать про секс в 15 лет – лицемерие»: Новое замечание Собчак про ситуацию Авербуха только усилило онлайн-критику
«На все репетиции ходила со своей мамой»: Кожевникова заступилась за Авербуха
«Пошел по стопам Чумакова»: актер Виталий Гогунский резко высказался о женщинах
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова